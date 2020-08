Rrahmani è stato presentato oggi dal calcio Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Il difensore entusiasta per la nuova avventura in maglia azzurra.

Amir Rrahmani e Victor Osimhen sono stati presentati ufficialmente dal calcio Napoli, nel ritiro di Castel di Sangro. All’appello manca Petagna rimasto in quarantena a casa in seguito alla positività del Covid-19.

Rrahmani si è raccontato ai giornalisti e ha parlato della nuova avventura in magli azzurra. Ecco le sue parole

LA STAGIONE CON IL VERONA – “Non mi aspettavo di fare così bene a Verona. Ho dato il massimo come sempre”.

LE QUALITÀ – “Sono un difensore aggressivo, forte nei duelli aerei. Queste le mie caratteristiche principali”.

CIOCARE CON LA DIFESA A 4 – “Ho già giocato con la difesa a 4, anche in Nazionale. Quindi non è qualcosa di nuovo. Non ho fatto gol nella prima stagione in Serie A, sono stato sfortunato e spero di segnare con il Napoli”.

NAPOLI TOP CLUB? – “Penso che non ci sia tanta differenza con le altre squadre più su. Il Napoli è già una grande squadra e lo dimostra la Coppa Italia”.

GIOCARE DA TERZINO – “Posso giocare ovunque. Sono pronto a ricoprire qualsiasi ruolo mi chieda l’allenatore. A sinistra? Più facile a destra magari (sorride, ndr)”.

NAPOLI LA SCELTA GIUSTA? – “Il Napoli mi seguiva già da un po’ e la mia scelta è sempre stata il Napoli. Non ho mai pensato ad altro”.