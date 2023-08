Veiga beffa il Napoli, Riccardo Cucchi dice l’amara verità

Gabri Veiga andrà a giocare all’Al-Ahli e non al Napoli. In Saudri Pro League avrà un ingaggio sei volte superiore a quello offerto dalla SSCN.

Notizie Calcio Napoli – La decisione di Gabri Veiga di accettare il trasferimento in Saudi Pro League a 21 anni è veramente sorprendente. Il Napoli da tempo aveva in mano il giocatore, poi sono nate strane incomprensioni e punti di rottura che si potevano sanare in pochissimo tempo, invece è stato sempre più complicato.

Poi ‘improvvisamente’ è apparso l’Al-Ahli che ha chiuso il contratto in poche ore. Ovviamente il tutto avallato dalla scelta del giocatore di trasferirsi in Saudi Pro League.

Il noto giornalista ex Rai, Riccardo Cucchi ha scritto: “Il calcio morirà di denaro. #Veiga #Mancini #ArabiaSaudita”. Il riferimento è alla scelta di Veiga di rifiutare il calcio europeo a 21 anni, preferendo gli enormi ingaggi arabi. Stessa cosa di Mancini che ha lasciato la Nazionale italiana alla vigilia di due match fondamentali, pungolato anche da un’offerta di 90 milioni di euro per allenare la nazionale araba.