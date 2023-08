Kvaratskhelia: rinnovo rebus per De Laurentiis, chiede cifre incredibili

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli è ancora bloccato, la richiesta economica degli agenti è raddoppiata.

Notizie Calcio Napoli – Da mesi si parla di un rinnovo praticamente imminente da parte di Kvaratskhelia con il Napoli. Un accordo veramente conveniente per la squadra azzurra che avrebbe aumentato l’ingaggio del giocatore (circa 1,5 milioni di euro ndr) restando comunque nei parametri del tetto salariale. L’annuncio dell’accordo, però, non è mai arrivato, anche perché la vittoria dello scudetto e le voci sul rinnovo di Osimhen a cifre monstre hanno cambiato le carte in tavola.

Rinnovo Kvaratskhelia: la richiesta a De Laurentiis

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Non troppo tempo fa, le cifre del rinnovo si attestavano intorno ai 2,5 milioni più bonus, per un totale di 3-3,5 milioni che fanno il paio con il famoso tetto degli stipendi; ma a quanto pare la controproposta è stata il doppio. Ovvero: un anno di contratto in più – fino al 2028 – e uno stipendio di 5 milioni di base più un milione di bonus“.

De Laurentiis dovrà risolvere il problema del rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli. Una soluzione non semplice viste le richieste economiche. Inoltre ci sono sempre da affrontare gli altri rinnovi, prima di tutto quello di Osimhen, poi c’è anche la questione legata a Zielinski.