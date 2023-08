Napoli: col Sassuolo torna Kvaratskhelia, Garcia gli cambia ruolo

Khvicha Kvaratskhelia è tornato ad allenarsi in gruppo con il Napoli, Rudi Garcia lo vuole più vicino a Victor Osimhen.

Notizie Calcio Napoli – Domenica prossima segnerà il ritorno del talentuoso georgiano Kvaratskhelia in campo, pronto a scendere in campo contro il Sassuolo. L’allenatore Garcia ha in mente alcune importanti modifiche tattiche per ottimizzare il rendimento del giocatore, come riportato da Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport.

L’obiettivo principale di Garcia è quello di potenziare ulteriormente le abilità di Kvaratskhelia senza limitarne la creatività e la fantasia, che spesso sono decisive in una partita. Tuttavia, il focus sarà sempre di più sull’indirizzare i movimenti del georgiano verso la porta avversaria.

Una delle strategie principali dell’allenatore è quella di avvicinare Kvaratskhelia a Osimhen gradualmente, creando una partnership devastante tra i due giocatori. La loro intesa in campo è già straordinaria, e questa mossa potrebbe renderli ancora più pericolosi per gli avversari.

Garcia sta considerando nuovi movimenti e schemi che, in certi momenti, potrebbero far assomigliare il modulo della squadra a un 4-4-2, anche se non si tratta solamente di un cambiamento numerico. L’obiettivo principale resta quello di massimizzare il contributo di Kvaratskhelia e far sì che possa essere un elemento decisivo nella sfida contro il Sassuolo.