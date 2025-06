Vacanze tricolori: gli azzurri si godono il mare prima del ritiro. Neres e Politano, estate da… “sì”

Il Napoli campione d’Italia si gode un’estate di meritato riposo. A meno di un mese dal ritiro di Dimaro, fissato per il 17 luglio, gli uomini di Antonio Conte si sono concessi qualche settimana lontano dai riflettori per ricaricare le batterie, tra spiagge esotiche, festeggiamenti familiari e nuovi traguardi personali.

Come riportato da Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, c’è chi ha approfittato della pausa per coronare un sogno d’amore: David Neres ha sposato la sua Kira a San Paolo, mentre Matteo Politano è pronto a dire «sì» alla sua Alessandra con una cerimonia da favola in Costiera Amalfitana. Insieme a loro, in questo inizio d’estate, anche Leonardo Spinazzola e famiglia: barca, Procida e le meraviglie del Golfo sono state lo sfondo delle loro giornate.

Tra Sardegna, Puglia e… Ibiza

Sempre secondo Il Mattino di Napoli, anche Juan Jesus ha vissuto un’estate speciale: vacanza in Sardegna con la compagna Fabiana, pochi giorni dopo averle fatto la proposta di matrimonio. Giovanni Simeone ha invece scelto la Puglia per rilassarsi a Ostuni, accompagnato da Giulia e da alcuni amici, tra cui Fatima, fidanzata del centrale spagnolo Rafa Marin, ancora impegnato con la nazionale all’Europeo Under 21.

In Emilia-Romagna, il tempo libero di Giacomo Raspadori è stato tutto per la sua famiglia: insieme a Elisa ha celebrato l’anniversario, in compagnia della piccola Camilla.

Relax e allenamenti in vista del ritiro

Ma c’è anche chi ha continuato ad allenarsi durante la pausa. Come Pasquale Mazzocchi, rimasto in Spagna tra un workout e l’altro. Avvistati a Ibiza, invece, Giovanni Di Lorenzo e Cyril Ngonge, coppia inedita che resta in bilico anche sul piano tecnico, visto il futuro incerto dell’attaccante.

Il centrocampo azzurro non si è fermato: Billy Gilmour si è concesso il mare con il fratello, mentre Scott McTominay ha scelto la privacy e il relax negli Stati Uniti, lontano dai social. Stessa meta per Jesper Lindstrom, che tornerà a Napoli per essere ancora protagonista.

Infine, Romelu Lukaku: dopo la festa scudetto, è subito rientrato a casa per staccare la spina. Anche lui, come richiesto da Conte, ha bisogno di recuperare energie. L’obiettivo è chiaro: farsi trovare pronto per la nuova stagione, con il tricolore sul petto e una Champions da affrontare.