Repubblica: “Il Napoli formato Premier: dopo De Bruyne, assalto a Sancho e Nunez”

Il Napoli non si ferma. Dopo lo scudetto conquistato con Antonio Conte in panchina, gli azzurri puntano a dominare anche in Champions League, allestendo una rosa sempre più ispirata alla Premier League. Lo racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, sottolineando come lo shopping inglese sia ormai una strategia precisa del club partenopeo.

McTominay, Gilmour, Lukaku e ora De Bruyne

La Premier League, campionato più ricco e competitivo al mondo, è diventata la principale fonte del mercato azzurro. Il primo segnale è arrivato un anno fa con gli arrivi di Romelu Lukaku e Billy Gilmour, seguiti dalla consacrazione dello scozzese Scott McTominay, ex Manchester United, protagonista assoluto del tricolore.

Ma il vero colpo ad effetto è quello di Kevin De Bruyne, prelevato dal Manchester City dopo nove stagioni da protagonista. Come spiega Marco Azzi su Repubblica, il belga si è lasciato convincere dal fascino di Napoli, dalla Champions League e dalla figura di Antonio Conte, «un vincente seriale» che ha avuto un ruolo centrale in questa scelta.

Ora il mirino è su Sancho e Darwin Nunez

Il direttore sportivo Giovanni Manna, con l’avallo di Aurelio De Laurentiis, ha già individuato i prossimi obiettivi: Jadon Sancho (di ritorno al Manchester United) e Darwin Nunez del Liverpool. Entrambi hanno dato disponibilità di massima, ma ora si attende che i club trovino l’accordo definitivo.

Il Napoli — come sottolinea ancora Repubblica Napoli — può anche giocarsi la carta Victor Osimhen, in uscita e molto richiesto proprio dalla Premier. Una contropartita che potrebbe agevolare le trattative in corso.

Non solo Inghilterra: occhi anche sul Bologna

Nel frattempo, resta viva anche la doppia pista italiana con il Bologna: Sam Beukema per la difesa e Dan Ndoye per l’attacco. E in porta, si attende a giorni l’annuncio ufficiale del rinnovo di Alex Meret, accordo già ratificato da settimane.

Come evidenziato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, il Napoli di Conte non è soltanto un sogno tricolore ma un progetto con ambizioni europee, costruito con intelligenza e un occhio fisso sulla lega inglese: il “format Premier” è appena iniziato.