Under al Napoli, presidente Başakşehir: “Trattativa in fase avanzata”

Novità sul calciomercato del Napoli con il presidente dell’Istanbul Başakşehir, Goksel Gumusdag che ammette: “Under, trattativa avanzata con gli azzurri”.

Le parole di Goksel Gumusdag presidente dell’Istanbul Başakşehir confermano una trattativa di mercato del Napoli. Parlando a TRT Spor il Gumsudag ha detto: “Abbiamo venduto Cengiz Under per 15 milioni di euro. Per quanto ne so, c’è un discorso molto avanzato con il Napoli“. Di questa trattativa in fase di chiusura si parlava già qualche settimana fa, poi qualche scaramuccia tra Napoli e Roma ha fatto rallentare l’affare, anche perché gli azzurri sono concentrati sulla questione Osimhen.

Ora le parole del presidente dell’Istanbul Başakşehir confermano la volontà del Napoli di acquistare Cengiz Under. Per il trasferimento di Under in maglia azzurri si parla anche di cifre con Gumusdag che a sporx avrebbe anche rivelato che il Napoli pagherebbe 25 milioni di euro per il cartellino del calciatore turco in forza alla Roma. Il 20% di questa cifra andrebbe direttamente nelle casse del club turco che è quindi direttamente interessato alla trattativa.