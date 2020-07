Alvino scettico sull’affare Osimhen al Napoli: “Non si chiude in tempi brevi”

Carlo Alvino giornalista di Tv Luna ha parlato dell’affare Victor Osimhen al Napoli lanciando un messaggio sui propri profili social.

Le ultime notizie di calciomercato per il Napoli continuano ad essere sull’affare Osimhem. Il giocatore nigeriano ha ricevuto anche un ultimatum dal Napoli che non intende aspettarlo ancora per molto, dato che la società azzurra ha ‘sopportato’ pure un cambio di agenti che ha solo rallentato la trattativa. Il club di Aurelio De Laurentiis ha un accordo con il Lille ed anche il presidente Lopez spinge per chiudere la trattativa. Gli agenti del calciatore parlano di offerte dalla Premier League che praticamente non esistono. Il Liverpool ed il Manchester United hanno fatto qualche sondaggio, ma niente di più, quindi Osimhen deve darsi una mossa altrimenti il Napoli andrà oltre.

Scettico sull’affare Osimhen è Carlo Alvino che attraverso i social scrive: “Se l’operazione Osimhen andrà in porto, certamente non sarà in tempi brevi!“. Insomma c’è ancora tanto da lavorare da questo punto di vista, dato che i vecchi agenti del calciatore hanno fatto anche ricorso al Tas. La questione dal punto di vista burocratico e legale diventa ancora più complicata del previsto. Il Napoli è ancora intenzione a prendere Osimhen dal Lille, ma serve un’accelerata decisa nella trattativa. Sull’affare filtra ancora ottimismo, ma non si può attendere ancora per molto. Intanto Tuttosport fa sapere di un interessamento del club azzurro per Dzeko che potrebbe rientrare in uno scambio con Milik.