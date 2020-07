I vecchi agenti di Osimhen fanno ricorso al Tas, ecco la situazione

C’è un ulteriore sviluppo nella vicenda Victor Osimhen, i vecchi agenti hanno presentato un ricorso al Tas per violazioni nella revoca del mandato.

Arriva un altro possibile intoppo nella trattativa che porta Victor Osimhen al Napoli. I suoi vecchi agenti, che solo fino a qualche giorno fa ne curavano gli interessi, hanno deciso di presentare ricorso al Tas per violazioni nella revoca del mandato. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno:

Gli storici procuratori di Osimhen hanno depositato il ricorso al Tas perché individuano delle violazioni agli accordi scritti nella revoca del mandato da parte dell’attaccante nigeriano. Il Napoli è estraneo a qualsiasi controversia, si tratta di questioni che riguardano il giocatore e i suoi storici procuratori.

Questo problema potrebbe far slittare ulteriormente i tempi per il passaggio di Osimhen al Napoli. Proprio su questa vicenda Carlo Alvino ha sottolineato che i tempi si potrebbero dilatare ulteriormente. Il Napoli non può aspettare ancora per molto, anche perché rischia di veder bruciare altre opportunità di calciomercato, quindi una soluzione deve essere trovata in fretta. Si parla di fine settimana o al più tardi entro inizio settimana prossimo. A quel punto se la situazione non sarà più chiara bisognerà trovare una soluzione alternativa.