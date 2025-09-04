Una parmigiana così non l’avevi mai mangiata: la fanno solo a Napoli | Non farai mai più la vecchia ricetta
La parmigiana è un piatto iconico della cucina napoletana. Ci sono varie ricette, ma non sempre quella tradizionale è la migliore.
La parmigiana di melanzane a Napoli non è soltanto un piatto della tradizione, ma un simbolo identitario che racchiude storia, cultura e convivialità. Ogni famiglia custodisce la propria ricetta, tramandata di generazione in generazione, con piccole variazioni che diventano motivo di orgoglio. Prepararla richiede tempo e dedizione: dalla frittura delle melanzane, al sugo di pomodoro profumato con basilico fresco, fino alla stratificazione con mozzarella e parmigiano, ogni passaggio racconta un pezzo di Napoli.
Nella cucina partenopea la parmigiana non è un semplice contorno, ma un vero e proprio piatto principale, spesso protagonista delle tavole festive. Che sia la domenica in famiglia, il pranzo di Ferragosto o una ricorrenza speciale, la parmigiana rappresenta il momento di unione, il gusto che richiama casa e tradizione. Non a caso, è uno dei piatti più richiesti anche nelle trattorie e nei ristoranti della città, dove viene celebrata come espressione autentica della cucina napoletana.
Il legame con Napoli è forte anche perché questo piatto riflette lo spirito della città: ricco, generoso e accogliente. Ogni boccone unisce la semplicità degli ingredienti alla complessità del risultato finale, proprio come il carattere dei napoletani, capaci di trasformare la quotidianità in arte culinaria.
La parmigiana ha una valenza culturale oltre che gastronomica. È diventata ambasciatrice della tradizione napoletana nel mondo, simbolo di un patrimonio culinario che resiste al tempo e alle mode. A Napoli, cucinare e condividere una parmigiana significa celebrare le proprie radici e riaffermare un senso profondo di appartenenza.
Tradizione e creatività
La parmigiana di baccalà è una variante gustosa e sorprendente di un grande classico della cucina mediterranea. Unisce il calore dei piatti di famiglia con l’originalità di un ingrediente tipico come il baccalà, creando un connubio equilibrato tra mare e terra. Il risultato è un piatto che mantiene la ricchezza della parmigiana tradizionale ma con una personalità tutta sua, ottimo da gustare anche freddo.
La preparazione parte dal sugo, realizzato con aglio, olive, capperi e pomodorini, lasciati cuocere per pochi minuti per sprigionare profumi intensi. Le melanzane, tagliate a fette e immerse in acqua ghiacciata per renderle più compatte, vengono poi infarinate e fritte fino a doratura, pronte per accogliere gli altri ingredienti.
Il cuore della ricetta
Il baccalà, dopo una breve bollitura in acqua non salata, viene sfaldato e aggiunto poco prima della composizione per mantenerne morbidezza e sapore. A questo punto si alternano strati di sugo, melanzane, pezzi di baccalà e scaglie di provolone del monaco, fino a completare il tutto con parmigiano grattugiato.
La cottura finale in forno a 180 °C per circa venti minuti consente ai sapori di fondersi in un equilibrio perfetto. Ne risulta una parmigiana ricca, cremosa e profumata, che celebra la tradizione napoletana con una sfumatura innovativa capace di conquistare anche i palati più esigenti.