Una notizia incredibile arriva a Castel Volturno: il pupillo di Conte si ritira | Decisione ufficiale, c’è l’annuncio

A Castel Volturno si stanno vivendo ore tutt’altro che serene: Antonio Conte saluta il suo pupillo che ha deciso di ritirarsi.

Una notizia ha scosso l’ambiente calcistico di Castel Volturno e non solo. Un annuncio improvviso ha lasciato tutti senza parole, soprattutto Antonio Conte, che ha perso uno dei suoi pupilli più fidati. Si tratta di una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno, capace di lasciare un vuoto inatteso.

Il tecnico salentino aveva sempre considerato il suo giocatore un esempio di professionalità e dedizione. Un calciatore che non mollava mai, in campo come fuori, e che rappresentava un punto di riferimento nello spogliatoio. Nonostante gli anni e i cambi di maglia, il legame tra i due è rimasto intatto. Ma la notizia ufficiale ha spiazzato anche lo stesso Conte.

Le voci si rincorrevano già da qualche settimana, ma nessuno si aspettava una conferma così netta. Le ultime stagioni non erano state semplici, eppure il calciatore aveva sempre dimostrato di avere ancora qualcosa da dire. Forza, carattere e grinta erano il suo biglietto da visita.

Il messaggio che ha annunciato il suo addio ha commosso i tifosi. Parole sentite, cariche di emozione, che raccontano una vita spesa interamente per il calcio. Una scelta maturata con lucidità, ma non senza dolore, perché il campo era diventato una seconda casa.

La decisione

A 36 anni, il difensore ha detto basta, dopo aver vestito maglie importanti e scritto pagine memorabili della sua carriera. Rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza, non ha trovato stimoli sufficienti per continuare. Le richieste non mancavano, ma la sua testa era già rivolta altrove.

Gli anni migliori li ha vissuti indossando i colori di una big, con cui ha raggiunto traguardi che resteranno nella storia. Vittorie, trofei e momenti indimenticabili che hanno scolpito il suo nome nella memoria dei tifosi. In quella squadra era diventato un punto fermo, amato per la sua umiltà e determinazione.

L’addio del giocatore

Stiamo parlando di Danilo D’Ambrosio, classe 1988, difensore che ha deciso di ritirarsi e che per lungo tempo è stato pupillo di Conte. Con l’Inter ha vissuto l’apice, con oltre 280 presenze e la conquista di uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe. Nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Monza.

“Ero solo un ragazzo quando lasciai casa per inseguire un sogno”, ha raccontato nel messaggio di addio riportato da goal.com. “Ero in un convitto, stanza singola, con un letto e un armadio. Di fianco alla mia c’era quella di mio fratello gemello, Dario. I miei genitori, percependo la mia preoccupazione, mi dissero: “Se non te la senti, torniamo a casa insieme”. La mia risposta fu secca: “No! Voglio restare”. Il mio sogno era più forte di tutte le paure e le insicurezze di quell’età. Quante volte ho pianto perché mi sentivo solo, quante notti mi rifugiavo nella stanza di mio fratello perché mi mancava tutto: la mia famiglia, i miei amici, i miei nonni”