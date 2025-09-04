Gazzetta dello Sport: “Lukaku punta a rientrare a novembre”

4 Settembre 2025

Sono passati quasi cento giorni da quella sera del 14 agosto in cui Lukaku ha ricevuto la diagnosi che ha cambiato la sua stagione: lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Secondo quanto riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il rientro è previsto per fine novembre, con il 22 come data probabile. Il centravanti, escluso dalla lista Champions, ha scelto la terapia conservativa per provare ad accorciare i tempi. Si cura in Belgio, rimanendo in contatto costante con lo staff del Napoli, con Conte e con il dottor Canonico, e nel frattempo non smette di incoraggiare i compagni via social.

La data cerchiata sul calendario è quella di Fiorentina-Napoli del 13 settembre. Per quella partita potrebbe esserci almeno in panchina Gutierrez, come spiega la Gazzetta dello Sport. Operato alla caviglia destra il 10 luglio, l’ex Girona ha ripreso a lavorare in doppia seduta e la sua condizione si sta normalizzando. L’investimento da 18 milioni (più 2 di bonus) conferma quanto fosse centrale nei piani di mercato di Manna.

C’è invece qualche preoccupazione in più per Neres. Prima della sfida con il Cagliari è stato depennato dalla lista dei disponibili per un affaticamento muscolare. Nulla di grave, ma il rischio di complicazioni ha spinto lo staff a fermarlo. Secondo quanto sottolineato ancora da Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il brasiliano dovrebbe comunque essere a disposizione per la trasferta del Franchi, anche se le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno.

Per il Napoli di Conte, dunque, la sosta rappresenta un momento chiave: Lukaku accelera per tornare entro novembre, Gutierrez vede la luce in fondo al tunnel e Neres resta in attesa di un via libera definitivo.

