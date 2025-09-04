La musica è cambiata davvero: Gattuso sergente di ferro | La nuova regola che fa infuriare i giocatori della nazionale
Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, fa sul serio sin da subito: ecco la nuova regola.
Le condizioni fisiche della Nazionale restano al centro dell’attenzione in vista del prossimo impegno. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha voluto chiarire in conferenza stampa che ogni giocatore verrà valutato giorno dopo giorno, senza correre rischi inutili, ma con la convinzione che il gruppo debba essere pronto. L’approccio è quello di tutelare i singoli, senza rinunciare alla qualità complessiva della rosa.
Gatttuso ha parlato di diversi problemi di un giocatore in particolare: “Ha ancora un po’ di fastidio ma sta recuperando”, ha detto prima della conferenza. La gestione della pressione e del lavoro in allenamento resta fondamentale, soprattutto considerando che l’obiettivo è preparare la squadra partita dopo partita.
Il tecnico ha sottolineato l’importanza di pensare alla gara con Estonia senza fissarsi su goleade o risultati eccessivi. “Paura di nessuno, ma dobbiamo prepararla al meglio”, ha dichiarato, rimarcando come la mentalità della squadra sia un aspetto cruciale. Ogni dettaglio, dall’assetto difensivo alla gestione degli esterni, è studiato per ottimizzare le risorse disponibili.
Gattuso ha confermato il ritorno degli esterni in gruppo e l’idea di difendere a quattro, tenendo conto delle condizioni fisiche di ciascun elemento. Alcuni giocatori hanno lavorato meno, ma la loro presenza è considerata essenziale. La costruzione della squadra e il ruolo del regista cambiano a seconda delle scelte tattiche, a due o a tre centrocampisti.
Il lavoro di Gattuso
Il lavoro estivo ha avuto più che altro una funzione di contatto e osservazione. “Non ho trasmesso nulla, li chiamo spesso e gli rompo le scatole”, ha ammesso il CT. Il dialogo con i club è stato fondamentale, così come la disponibilità di veterani come Buffon e Bonucci. La priorità resta fare parlare il campo più delle parole.
L’approccio di Gattuso alla gestione della squadra è chiaro: senso di appartenenza, sacrificio e capacità di restare squadra anche nei momenti difficili. La gara con l’Estonia sarà un test di carattere, con la necessità di far sbagliare gli avversari e sfruttare ogni opportunità. Il gruppo di 27-28 giocatori deve essere coeso e pronto a lottare insieme.
La regola
Le condizioni di Gianluca Scamacca sono seguite con attenzione, soprattutto per un problema al ginocchio. Il centravanti della Nazionale rimane a disposizione e verrà valutato direttamente a Coverciano, rispettando la regola già ribadita da Gattuso in passato: i giocatori con problemi fisici devono restare a disposizione della Nazionale e non potranno tornare ai club fino al termine del ritiro.
Analogamente, anche Tonali resta con la squadra nonostante i fastidi alla spalla. La permanenza in ritiro testimonia l’applicazione della stessa regola e il rispetto della disciplina interna. Gattuso ha insistito sull’importanza di avere tutti gli strumenti per curare e monitorare i giocatori, garantendo continuità e protezione durante tutta la preparazione.