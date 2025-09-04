Hojlund: «Napoli la squadra migliore d’Italia darò tutto per vincere»

Entusiasmo e sorrisi per Rasmus Hojlund al suo arrivo a Napoli. Come raccontato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante danese ha vissuto un’intensa due giorni tra visite mediche, firma e prime dichiarazioni ufficiali. «Sono molto emozionato e felice» ha detto subito dopo gli scatti e i video diffusi dal club. «Il Maradona è incredibile. Voglio dare tutto per la squadra, dare tutto per segnare e lottare per ogni traguardo».

Le sue parole, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, testimoniano la dimensione raggiunta dal club in questo momento storico: «Arrivo con tanta voglia di dimostrare chi sono, di far vedere le mie qualità. Di mettermi in mostra nella squadra migliore d’Italia». Un messaggio che acquista valore perché arriva da un giocatore che fino alla scorsa settimana militava nel Manchester United, club di livello mondiale.

Hojlund è il quarto calciatore proveniente dalla Premier acquistato negli ultimi due mercati dal Napoli, il quinto se si considera anche l’arrivo di Lukaku dal Chelsea. «Della squadra conosco McTominay e ho parlato con Romelu, uno dei miei idoli da ragazzino. Poi ho incontrato Gilmour in vacanza» ha raccontato l’attaccante, accolto da una cinquantina di tifosi entusiasti. «Ho giocato con l’Atalanta e so bene quanto i tifosi del Napoli siano caldi e appassionati. Sono pazzi d’amore, l’ho visto per strada e al Maradona. Non vedo l’ora di vivere tutta questa passione allo stadio. Voglio dare il massimo per aiutare la squadra a conquistare un trofeo e a rendere fieri i tifosi e la società».

Il club ha creduto in lui con un investimento importante, circa 50 milioni per il prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla Champions. E proprio la grande coppa sarà subito nel suo destino: il 18 settembre sfiderà il Manchester City nella fase a gironi, in un derby personale che lo opporrà anche all’amico McTominay.

Nel frattempo, come ricordato da Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante sarà impegnato con la nazionale danese contro Scozia e Grecia prima di mettersi a disposizione di Conte per l’esordio al Franchi con la Fiorentina. «Ho più esperienza e sono un giocatore migliore dopo aver giocato in Champions e in Premier. Con il Napoli andrà benissimo: do sempre tutto in campo, come se ci volessi morire».