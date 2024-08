ULTIM’ORA Romano: “Lukaku-Napoli è fatta, il Chelsea accetta l’offerta del Napoli!”

Il Napoli ha finalmente chiuso l’affare Romelu Lukaku. Secondo Fabrizio Romano, esperto di calciomercato di Sky Sport, il Chelsea ha accettato l’ultima offerta del club azzurro.

Romano ha condiviso l’esclusiva su X:

“Romelu Lukaku al Napoli, ci siamo! Accordo verbale raggiunto tra i club. Il Chelsea accetta una cifra fissa di 30 milioni di euro più bonus fino a 15 milioni, per un pacchetto totale potenziale di 45 milioni di euro. Trasferimento definitivo mediato da Ali Barat per Epic Sports. Lukaku firmerà un contratto triennale con il Napoli fino al 2027.”

Questa notizia segna la conclusione di una lunga saga di mercato che ha tenuto in sospeso i tifosi del Napoli per settimane. Antonio Conte, tuttavia, dovrà attendere ancora per avere il suo attaccante preferito a disposizione; Lukaku non sarà disponibile per la prossima partita contro il Bologna.

I dettagli dell’accordo sono significativi. Il trasferimento è a titolo definitivo, con una cifra fissa di 30 milioni di euro più bonus che potrebbero arrivare fino a 15 milioni, portando il potenziale pacchetto totale a 45 milioni di euro. Lukaku firmerà un contratto triennale con il Napoli, legandosi al club fino al 2027.

L’arrivo di Lukaku al Napoli rappresenta un colpo di mercato importante per il club partenopeo, che rafforza notevolmente il suo reparto offensivo. La trattativa, mediata da Ali Barat per Epic Sports, ha portato a un accordo che soddisfa tutte le parti coinvolte.

