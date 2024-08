RAI SPORT – Lukaku-Napoli accordo vicinissimo: Programmate le visite mediche

Trattativa Lukaku-Napoli il Chelsea pronto ad accettare l’offerta, visite mediche la prossima settimana.

Il Napoli è vicinissimo a chiudere l’affare Romelu Lukaku. Secondo Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, l’accordo con il Chelsea è ormai ad un passo.

Venerato ha fornito un’ultim’ora esclusiva sulla trattativa: “Ultim’ora da Londra. Dirigenza azzurra e agente di Lukaku molto ottimisti. Il Chelsea sta per accettare l’offerta del Napoli. Trattativa in chiusura tra stanotte e domani. Lukaku prepari le valigie. Prossima settimana visite mediche per il nuovo centravanti partenopeo. Annuncio vicino. Il belga a un passo dal vestire la maglia azzurra!”

Antonio Conte è pronto ad accogliere il suo centravanti prediletto. Secondo alcune voci, Lukaku si starebbe allenando in solitaria da due mesi, seguendo le direttive del tecnico leccese.

Il belga non vede l’ora di riunirsi con l’allenatore che ha saputo esaltare al meglio le sue qualità ai tempi dell’Inter. L’arrivo di Lukaku al Napoli avverrebbe prima della cessione di Victor Osimhen, segno del grande sforzo di Aurelio De Laurentiis per soddisfare le richieste di Conte.

Con le visite mediche già programmate per la prossima settimana, sembra che il Napoli sia pronto a dare il benvenuto al suo nuovo centravanti. L’attesa dei tifosi azzurri potrebbe presto trasformarsi in entusiasmo per l’arrivo di un attaccante di caratura internazionale come Lukaku.