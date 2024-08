SKY – Lukaku al Napoli, ci siamo: il Chelsea dice sì all’ultima offerta azzurra

Il Chelsea accetta la proposta del Napoli per Lukaku. Affare a titolo definitivo con percentuale sulla rivendita. Arrivo indipendente da Osimhen.

Il Napoli è ad un passo dall’acquisto di Romelu Lukaku. Secondo Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, il Chelsea ha accettato l’ultima proposta del club partenopeo.

Marchetti ha dichiarato ai microfoni di Sky: “C’è una fiducia in aumento, da parte del Napoli, per l’incontro che c’è stato oggi con il Chelsea – il secondo in due giorni – per parlare di Romelu Lukaku“.

L’esperto ha poi specificato i dettagli dell’offerta: “Il Napoli ha messo sul piatto una formula diversa, quella che stavano chiedendo i blues, ovvero a titolo definitivo. Il prestito, sebbene con l’obbligo, non lo potevano accettare”.

Il Napoli ha fatto uno sforzo significativo per accontentare le richieste del Chelsea:

“Per avvicinarsi alle richieste del Chelsea, il Napoli ha leggermente aumentato l’offerta e ha aggiunto una percentuale di futura rivendita, nonostante sia difficile che un giocatore come Lukaku possa essere rivenduto, soprattutto che adesso tornerà a lavorare con Antonio Conte e vista l’età.”

Marchetti sottolinea l’ottimismo crescente intorno all’operazione:

“Ma c’è questa fiducia in aumento, perché i londinesi hanno accettato la possibilità che questa possa essere la strada giusta per andare a concludere l’operazione. Tra l’altro, c’è stato un grande sforzo da parte del club partenopeo perché arriverebbe indipendentemente dalla cessione di Osimhen“.

Antonio Conte dovrà attendere per avere Lukaku a disposizione; il belga non sarà pronto per la sfida contro il Bologna. Tuttavia, i tifosi del Napoli possono iniziare a sognare: l’arrivo del centravanti sembra ormai imminente.