The Telegraph:  Lukaku al Napoli sblocca Osimhen al Chelsea. Gli scenari di mercato

Trattativa Lukaku-Napoli potrebbe aprire la porta al Chelsea per Osimhen. Blues cercano un nuovo centravanti prima della chiusura del mercato.

Il trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli potrebbe innescare un effetto domino nel mercato, con Victor Osimhen potenzialmente diretto al Chelsea.

Secondo quanto riportato da The Telegraph, Chelsea e Napoli stanno lavorando per finalizzare l’accordo su Lukaku. Questa mossa potrebbe aprire nuovi scenari per i Blues, da tempo interessati a Osimhen.

L’uscita di Lukaku dal Chelsea, con il belga desideroso di unirsi al Napoli, consentirebbe al club londinese di concentrarsi su nuovi obiettivi per l’attacco. Osimhen, già nel mirino dei Blues, potrebbe diventare il principale candidato per rinforzare il reparto offensivo.

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha confermato l’intenzione del club di acquistare un nuovo centravanti. The Telegraph riporta le sue parole:

“Osimhen è un obiettivo da tempo del Chelsea e l’uscita di Lukaku, con l’attaccante belga desideroso di unirsi al Napoli, consentirebbe loro di mettere in moto i piani di trasferimento mentre cercano di rafforzare la propria squadra con un nuovo centravanti. Enzo Maresca, l’allenatore del Chelsea, ha detto che il club tenterà di firmare un “nove” prima della fine della finestra di mercato estiva”.

Per il Napoli, l’arrivo di Lukaku potrebbe facilitare la partenza di Osimhen, garantendo un sostituto di alto livello. Tuttavia, resta da vedere se il club partenopeo sarà disposto a privarsi del suo gioiello nigeriano.