3 Novembre 2025

Ultim’ora: Napoli “retrocesso” al secondo posto d’ufficio | Arrivato ora lo statino ufficiale della Lega

Lorenzo Gulotta 3 Novembre 2025
de laurentiis-lapresse-napolipiu.com

Un pesante colpo di scena in grado di scuotere l’intero ambiente napoletano che mai se lo sarebbe potuto aspettare.

È arrivata poco fa la comunicazione ufficiale della Lega, che ha scatenato sorpresa e curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Il Napoli, dopo settimane di valutazioni e dati incrociati, è stato “retrocesso” al secondo posto d’ufficio. Una decisione che ha immediatamente acceso il dibattito.

Il club partenopeo, fino a pochi giorni fa saldo al vertice, ha visto la propria posizione scalare all’improvviso. Nessuna penalizzazione sportiva né provvedimenti disciplinari: si tratta, secondo fonti vicine alla Lega, di un semplice aggiornamento statistico. Tuttavia, l’effetto mediatico è stato notevole, con i tifosi azzurri che chiedono spiegazioni più dettagliate.

La Lega, da parte sua, ha precisato che la revisione rientra in una normale procedura di aggiornamento dei dati ufficiali. Non si tratterebbe quindi di un provvedimento punitivo, ma di una correzione dovuta a nuovi calcoli e fonti di rilevazione aggiornate. La notizia ha colto di sorpresa molti osservatori.

Nell’ambiente calcistico regna ora un misto di stupore e prudenza. Diverse società hanno espresso solidarietà al Napoli, mentre altre si limitano ad attendere ulteriori chiarimenti. In attesa di una nota esplicativa più approfondita, la città vive ore di trepidazione e discussione, tra incredulità e ironia.

L’analisi dei dati

Analizzando i dettagli del nuovo “statino” della Lega, emergono le vere ragioni della revisione. Il declassamento non riguarda infatti la classifica sportiva, bensì quella relativa alle partite più viste in televisione. Un semplice ricalcolo dei dati di audience ha spostato il Napoli al secondo posto, superato di pochissimo da un’altra squadra.

Una vicenda che, seppur priva di conseguenze sul campo, dimostra quanto anche i numeri dello spettacolo calcistico possano suscitare clamore. Il Napoli resta protagonista assoluto, ma questa volta per una statistica di pubblico passa al secondo posto.

de laurentiis-lapresse-napolipiu.com

Tutte le info

Nello specifico, secondo quanto riportato da calcionapoli24.it, Atalanta-Milan si conferma l’incontro più seguito del turno infrasettimanale di Serie A, con oltre 1,28 milioni di spettatori sintonizzati. Alle sue spalle al secondo posto d’ufficio si piazza proprio Lecce-Napoli, che ha totalizzato 857mila spettatori, seguita da Inter-Fiorentina a completare il podio delle partite più viste.

Il vero trionfatore, però, è DAZN, che nello scorso turno infrasettimanale ha raggiunto numeri record: quasi 5 milioni di spettatori complessivi (4.896.392). Si tratta del miglior risultato registrato negli ultimi anni in un turno feriale di Serie A, a conferma del crescente coinvolgimento dei tifosi.

Altro

Ultimissime

de laurentiis-lapresse-napolipiu.com (2)

