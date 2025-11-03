Addio Hojlund, da oggi non ci servi più | Antonio Conte avverte l’ormai ex pupillo: è fuori da ogni turnazione

L’attaccante aveva ben impressionato all’inizio della sua avventura napoletana, ma ora potrebbe cambiare tutto.

C’è una differenza sostanziale tra un centravanti vero e un falso nueve, e Rasmus Hojlund lo sta dimostrando con i fatti. Appena arrivato in azzurro, ha impiegato solo 14 minuti per segnare al debutto contro la Fiorentina, lasciando subito il segno come i grandi bomber del passato: Cavani, Higuain, Lukaku. In sei partite ha già realizzato quattro gol, e se non si fosse fermato alla vigilia della sfida con la Viola, chissà dove sarebbe arrivato. Gli attaccanti, del resto, parlano con i numeri: basta un pallone in area per cambiare la storia di una partita.

Con l’Atalanta aveva già fatto intravedere il suo istinto: dieci reti in 34 presenze, frutto di potenza, fame e semplicità. A Manchester, pur in un contesto difficile, ha messo insieme 26 gol in 95 partite, confermando la sua crescita costante. Ora a Napoli ha ritrovato entusiasmo e centralità, conquistando in poche settimane il cuore dei tifosi, che da sempre riservano un affetto speciale ai numeri nove autentici.

Contro la Fiorentina ha inciso da protagonista, mentre in Champions ha trascinato la squadra con una doppietta contro lo Sporting Lisbona. E quando il match con il Genoa sembrava compromesso, ha ribaltato tutto con l’aiuto di Anguissa.

I gol di Hojlund non sono solo numeri: pesano, cambiano le partite e danno fiducia. Il Napoli di Conte ne ha bisogno per restare cinico e concreto. Dopo il rodaggio a Lecce, il danese è pronto a riprendersi la scena. Ora si ù ricomincia.

Lukaku torna a Napoli

Romelu Lukaku è pronto a rientrare a Napoli. Dopo oltre due mesi di stop, il centravanti belga è atteso oggi in città e domani sarà presente al “Maradona” per assistere a Napoli–Como. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’ex Inter ha ripreso ad allenarsi in campo, anche se ancora senza pallone. Il percorso verso il pieno recupero resta complesso, ma l’obiettivo è chiaro: essere tra i convocati per la Supercoppa di Riyadh, dove il Napoli affronterà il Milan in semifinale il 18 dicembre.

Nel frattempo, il club spera di recuperare anche Meret per la trasferta in Arabia Saudita. Lukaku, intanto, farà il suo “debutto” al Maradona in veste di spettatore: un leader silenzioso che osserva la squadra pronta a difendere lo scudetto.

Hojlund, rischio di perdere spazio

Con il rientro di “Big Rom”, però, Rasmus Hojlund rischia di vedere ridotto il proprio minutaggio. L’attaccante danese ha finora risposto presente, sfruttando ogni occasione per dimostrare la sua efficacia sotto porta. Ha saputo colmare l’assenza di Lukaku, interpretando il ruolo da centravanti moderno con intelligenza e sacrificio.

Ma il ritorno del belga cambierà inevitabilmente gli equilibri offensivi del Napoli. Quando Lukaku tornerà al 100%, per Hojlund sarà più difficile trovare spazio con continuità, costretto a giocarsi minuti preziosi in un reparto d’attacco sempre più competitivo.