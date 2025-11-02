Ultim’ora Juventus: con Spalletti arriva anche il nuovo Gareth Bale | Farà parte della rosa della squadra
Dopo l’arrivo di Spalletti alla Juventus è pronto a indossare la casacca bianconera il nuovo Gareth Bale. Le ultime.
La Juventus è pronta a voltare pagina. Dopo settimane di trattative e voci di mercato, è arrivata l’ufficialità: Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore dei bianconeri. L’ex tecnico della Nazionale italiana ha accettato la sfida di riportare la Vecchia Signora ai vertici del calcio europeo e italiano.
Oltre a questa decisione sarebbe quasi pronto un colpo di mercato che sta già facendo sognare i tifosi. Insieme a Spalletti, infatti, potrebbe approdare a Torino anche un talento definito “il nuovo Gareth Bale”. Si tratta di un esterno offensivo velocissimo e con grande capacità di inserimento. Il giocatore, ancora giovanissimo, ha già mostrato numeri impressionanti.
Il paragone con Bale non è casuale: la potenza fisica, la tecnica e la capacità di spaccare le partite ricordano da vicino le gesta del fuoriclasse gallese. Spalletti potrebbe gradire e non poco il suo arrivo, convinto che il ragazzo possa diventare un punto di riferimento nel nuovo progetto tattico.
L’arrivo del nuovo talento rappresenta anche un chiaro segnale di rinnovamento. Dopo anni di transizione e risultati altalenanti, la Juventus vuole tornare a costruire una squadra ambiziosa, basata su giovani di prospettiva ma guidata da un tecnico esperto. La dirigenza bianconera starebbe già riflettendo sul nuovo innesto.
L’obiettivo della Juventus
Spalletti, da parte sua, ha già iniziato a lavorare sul campo. Il nuovo allenatore ha chiesto intensità, compattezza e spirito di gruppo, valori che considera fondamentali per tornare competitivi in Italia e in Europa. Il progetto non sarà immediato, ma la sensazione è che la Juventus stia finalmente una nuova strada.
La Vecchia Signora è quindi pronta a ripartire da Spalletti, che vorrà riscattarsi dopo l’esperienza con la Nazionale italiana di calcio e anche da un nuovo progetto. Chissà che presto un giovane talento non ne possa fare parte.
Il nuovo Bale
Nello specifico la Juventus, che ha da poco accolto Luciano Spalletti in panchina, non cambia le proprie strategie di mercato. La priorità per gennaio resta l’acquisto di un esterno destro a tutta fascia alla Gareth Bale. Il nome in cima alla lista, come riportato da TuttoSport, è quello di Brooke Norton-Cuffy, giovane talento inglese del Genoa classe 2004.
Il suo profilo convince non solo per l’esplosività e la duttilità tattica, ma anche per la capacità di adattarsi a diversi moduli, dal 3-4-2-1 al 4-3-3, sistemi prediletti anche da Spalletti. Arrivato dal vivaio dell’Arsenal, Norton-Cuffy ha avuto un impatto notevole in Serie A, diventando titolare fisso e vedendo crescere rapidamente la sua valutazione fino a 20 milioni. Il Genoa, però, non ha intenzione di lasciarlo partire facilmente, almeno fino a giugno.