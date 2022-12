Ulivieri: “Voglio studiare il napoletano. ‘Brigante se more’ mi commuove”

Renzo Ulivieri ammette che desidera studiare il napoletano e la storica canzone ‘Brigante se more’ lo commuove

Renzo Ulivieri utilizza parole d’amore per Napoli e la sua immensa cultura. Nel corso della trasmissione Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, lo storico allenatore italiano fa venire i brividi a tutti gli ascoltatori con un bellissimo apprezzamento per la lingua napoletana ed anche per la canzone “Brigante se more”. Lo stesso presidente dell’Associazione Italiana Arbitri e trainer del Pontedera femminile rivela: “Vi dico la verità, mi ero promesso di studiare l’inglese, ma da un po’ ho smesso. Adesso mi metto a studiare e cerco di imparare la lingua napoletana, è veramente straordinaria. C’è una canzone partenopea popolare che mi commuove sempre”.

Ulivieri rivela che desidera studiare la lingua napoletana

Ulivieri menziona a sorpresa una canzone simbolo della storia: “Mi piace tantissimo ascoltare “Brigante se more“, ma la versione cantata da Bennato. E’ veramente straordinaria, emozionante, commovente”.

“Non posso ascoltarla che mi vengono le lacrime agli occhi, me la fecero ascoltare una volta degli amici, durante una mia vacanza a Paestum. Quella canzone è una risposta a chi dice che i napoletani siano provinciali”. Ha concluso l’ex allenatore di Parma e Napoli, ai microfoni dell’emittente ufficiale del club partenopeo.