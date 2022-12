Caravello: “Malinovskyi è un calciatore da Napoli. La mia previsione sul futuro”

Danilo Caravello ritiene che Ruslan Malinovskyi è un calciatore da Napoli e fa la sua previsione sul futuro

Danilo Caravello, agente di Udogie dell’Udinese, si esprime sul ritorno del campionato di Serie A dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. Ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, il procuratore dichiara: “Quale squadra riscontrerà maggiori difficoltà al termine della sosta? Non trarranno beneficio le squadre le quali stavano vivendo un momento positivo ed erano lanciate poco prima della sospensione della Serie A, come la Lazio. Mai dare per morta, tuttavia, la Juve, la quale sarà un’antagonista”.

Per Caravello Malinovskji è un calciatore da Serie A e non comprende le sue difficoltà all’Atalanta

Caravello poi prosegue: “E non escluderei neppure Milan ed Inter dalla corsa scudetto. Il Napoli ha offerto un grande calcio, merita il primato, mi auguro possa trionfare al termine del campionato e che possa essere un anno propedeutico. Sono arrivati interpreti molto forti in estate”.

Malinovskyi al Napoli? “È un grande calciatore, non comprendo le numerose difficoltà riscontrate all’Atalanta. È un calciatore da Napoli, ma la Dea è una bottega cara. Posso fare una previsione: il futuro dell’ucraino sarà all’estero, se dovesse essere ceduto”.