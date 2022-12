Napoli-Bereszynski, ipotesi prestito per sei mesi. Giuntoli chiude la porta a Demme

Bartosz Bereszynski si avvicina al Napoli. Giuntoli blocca il trasferimento di Demme, Zanoli potrebbe lasciare gli azzurri.

Napoli-Bereszynski, la svolta potrebbe essere vicina, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino.

“Accelerata in mattinata per Bartosz Bereszynski e con la Sampdoria per il prestito del terzino polacco al Napoli per sei mesi. Nella trattativa va però inserito anche Zanoli che certo non può restare una stagione a fare la riserva di Robocop Di Lorenzo. Difficile che Demme vada via in prestito secco (pronto Ilic del Verona, nel caso): Giuntoli ha spiegato a De Sanctis, ds della Salernitana, che servono soldi“.

Il quotidiano napoletano aggiunge: “Oggi la ripresa a Castel Volturno senza i cinque nazionali: nessuno rientrerà in tempo per l’amichevole con il Villarreal dove sarà ancora una volta assente Rrahmani. Tempi ancora lunghi, potrebbe tornare in panchina con l’Inter, neppure con il Lille. Intanto, procede a rilento la vendita dei biglietti per il match di sabato sera: meno di 19mila i biglietti acquistati“.