A Napoli arriva la ruota panoramica, sarà come il London Eye di Londra.

Napoli avrà la sua ruota panoramica, partita l’installazione al porto, la struttura sarà come il famoso London Eye di Londra.

Napoli avrà la sua ruota panoramica, come il famoso London Eye di Londra. La ruota partenopea si chiama Ferris Wheel 45, un modello amovibile, e ha un diametro di oltre 12 metri, come un palazzo di 4 piani.

La ruota panoramica sarà installata nel porto di Napoli, nei pressi di piazza Municipio, e si troverà precisamente nell’area “O” del Molo Angioino di fronte alla Stazione Marittima, dove attualmente c’è la rotonda, all’altezza di via Cristoforo Colombo e di piazza Francese. La vista dall’alto, c’è da giurarci, sarà da mozzare il fiato, con il Vesuvio, il Golfo, Capri e Posillipo.

L’idea di una ruota panoramica a Napoli è spuntata più volte negli scorsi anni, ma finora non si era mai concretizzata. A Pompei nel 2019 l’installazione della ruota panoramica sugli scavi fu bocciata dall’allora ministro della Cultura Alberto Bonisoli.

La ruota panoramica, installata dalla società City Eye srl, sarà temporanea. Resterà in via provvisoria – a quanto apprende Fanpage.it dagli atti dell’Autorità del sistema portuale – per circa 2 mesi e mezzo, salvo eventuali proroghe. I lavori partiranno in questi giorni. La ruota dovrebbe essere smontata entro il 28 febbraio 2023. Ci sarà la possibilità quindi di potersi concedere una gita in famiglia durante le feste di Natale ed anche a Carnevale.

L’Ordinanza n. 92 firmata il \12 dicembre dal Presidente dell’autorità portuale Andrea Annunziata dà ufficialmente il via all’installazione di una Ruota Panoramica nella cosiddetta Area O, ovvero negli spazi del Porto di Napoli antistanti il Molo Angioino attualmente utilizzati per la sosta degli autobus di linea, per il carico e scarico dei passeggeri e come parcheggio in caso di traffico.

La ruota, da quanto precisato nell’ordinanza, resterà in funzione fino a fine febbraio del nuovo anno. A realizzarla la società City Eye. Sarà alta come un palazzod i 4 piani e si chiama Ferris Wheel 45. 12 metri la misura del diametro.

Per consentire l’installazione sosta e traffico, veicolare e pedonale, vietati nella zona. I bus, in zona, potranno sostare solo presso la rotonda del Piazzale Angioino apponendo la segnaletica necessaria.