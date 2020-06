Ufficiale – In Campania senza mascherina: ecco la data

Il governatore Vincenzo De Luca ha dato per ufficiale la data in cui in Campania non si dovrà più indossare la mascherina all’aria aperta.

Il 22 giugno 2020 in Campania cadrà l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici, la data è stata resa ufficiale dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Dunque tra dieci giorni i cittadini campani potranno decidere autonomamente se indossare la mascherina quando camminano all’aria aperta, oppure se non indossarla. Da capire anche come ci si dovrà comportare nei locali chiusi, dove il dispositivo di protezione dovrebbe essere ancora indossato anche dopo il 22 giugno.

Resta comunque questo una dei primissimi passi verso la fase 3. In questi giorni i dati sui contagi in Campania sono confortanti, con pochi contagiati a fronte di tanti tamponi eseguiti. Grazie a questi dati si può cominciare a programmare il futuro, ben sapendo che il coronavirus non è stato ancora sconfitto.