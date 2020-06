Conte è convinto: vuole ribaltare il Napoli, ecco la mossa a sorpresa

Antonio Conte prepara la sfida Napoli-Inter semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nella formazione Eriksen titolare, cambia il modulo.

Doveva essere la stella del calciomercato di gennaio, ma causa covid e prime prestazioni non eccellenti Chrstian Eriksen non ha ancora brillato. Le qualità del calciatore ex Tottenham non si discutono, ma nel modulo di Conte non si è ancora integrato. Il 3-5-2 così come inteso dall’ex tecnico di Juve e Chelsea non si adatta benissimo al calciatore danese.

Nella probabile formazione di Napoli-Inter ci potrebbe proprio essere un cambio di modulo per Conte, se non nei numeri almeno nell’impostazione. Secondo le ultime novità Conte si affiderà ad un 3-4-1-2 lasciando il ruolo di trequartista ad Eriksen. In questo modo il danese andrebbe ad occupare la posizione in campo che più gli piace. In questo modo il tecnico dell’Inter vuole ribaltare il Napoli e conquistare la finale di Coppa Italia da giocare il 17 giugno 2020 contro la vincente di Juventus e Milan. Davanti al danese sono pronti a giocare Lukaku e Lautaro, mentre in difesa il trio dovrebbe essere composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Qualche punto di domanda in più a centrocampo.