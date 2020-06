Coppa Italia: Probabile formazione Napoli-Inter, Mertens in recupero

Napoli-Inter con Mertens titolare. Le ultime novità di formazione danno il belga in recupero per la semifinale di Coppa Italia da giocare al San Paolo.

E’ annunciato come il protagonista assoluto, sia per quello che può dare in campo sia per gli ultimi accostamenti di calciomercato. Eppure Mertens era in dubbio per la sfida tra Napoli ed Inter. Secondo quanto fa sapere Radio Marte il calciatore è pronto a stringere i denti e scendere regolarmente in campo da titolare. Il calciatore belga negli ultimi giorni ha avuto qualche problemino a causa di un affaticamento muscolare, ma lo staff sanitario conta di poterlo recuperare per la sfida di Coppa Italia tra Napoli ed Inter. Una gara decisiva per il prosieguo della competizione. Il Napoli all’andata ha vinto per 1-0 con gol di Fabian Ruiz, ora gioca il ritorno per poter sfidare la vincente di Juve e Milan nella finale in programma mercoledì 17 giugno 2020.

Formazione Napoli-Inter: Mertens in ripresa, novità su Fabian Ruiz

Tra i dubbi di Gattuso per la formazione da schierare in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia, c’è anche quello legato a Fabian Ruiz. Le condizioni del centrocampista spagnolo verranno verificate nell’allenamento odierno, anche se le sue condizioni sono sensibilmente migliorate nelle ultime ore. In ripresa anche Allan che pure aveva avuto qualche problemino. L’inattività di questi mesi ha influito su tutti i calciatori e le prime giornate, saranno delicate dal punto dei possibili infortuni fisici.

Il Napoli per la gara con l’Inter dunque recupera Mertens che potrebbe completare il reparto d’attacco con il capitano Insigne e Politano, mentre dovrebbe partire inizialmente dalla panchina José Callejon. Lo spagnolo deve ancora capire se ci sarà per lui un futuro a Napoli, oppure se abbandonerà la squadra partenopea a fine stagione ed a parametro zero. Lo cercano tante squadra in Liga Spangola.