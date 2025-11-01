UFFICIALE: addio Simone Inzaghi | Rimasto senza panchina dalla sera alla mattina: se l’avesse saputo la Juve…
Simone Inzaghi ha fatto grandissime cose in Italia negli ultimi anni. Il suo addio ha generato tante polemiche.
Il campionato 2025/2026 era già annunciato come la stagione degli allenatori, e con il ritorno di Luciano Spalletti alla Juventus, l’attenzione sul ruolo dei tecnici diventa ancora più centrale. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana porta in bianconero la sua esperienza e il suo carisma, arricchendo ulteriormente un campionato già ricco di nomi di prestigio.
Spalletti si aggiunge a una rosa di allenatori di alto livello presenti in Serie A, molti dei quali già vincitori di scudetti negli ultimi 15 anni. La sua presenza conferma la tendenza della Lega a puntare su tecnici capaci di coniugare tattica, gestione dello spogliatoio e visione strategica, elementi fondamentali in una stagione che si preannuncia equilibrata e combattuta.
Questa estate hanno fatto il loro rientro in Serie A Massimiliano Allegri (Milan), Maurizio Sarri (Lazio) e Stefano Pioli (Fiorentina), mentre Antonio Conte è rimasto alla guida del Napoli. L’unico grande assente tra i protagonisti degli ultimi anni è Simone Inzaghi, passato all’Al Hilal in Arabia Saudita, lasciando temporaneamente un vuoto tra gli allenatori scudettati.
Il campionato vede così riuniti quasi tutti i tecnici che hanno vinto titoli negli ultimi 15 anni, con la maggior parte di loro pronta a contendersi il prossimo scudetto. Dopo la vittoria con il Napoli nel 2022/2023, Spalletti aveva lasciato la Serie A per guidare la Nazionale, ma il suo ritorno in un club segna un’ulteriore intensificazione della sfida tra allenatori di primissimo piano.
Addio Inzaghi a questa classifica
Con Spalletti, in questa Serie A ci sono cinque allenatori che hanno vinto almeno uno scudetto: Allegri, Conte, Sarri, Pioli e lo stesso Spalletti. Mancando all’appello Inzaghi, che ha lasciato l’Inter dopo la finale di Champions League persa, il quadro non è ancora del tutto completo, ma la tendenza è chiara: la maggior parte dei campioni recenti continua a guidare i club italiani.
Dal 2010, anno dell’ultima stagione di Mourinho all’Inter, lo scudetto è sempre stato appannaggio di Allegri, Conte, Sarri, Pioli o Spalletti, con l’unica eccezione della stagione 2023/2024, vinta dall’Inter di Inzaghi. Tra questi mancherà solo Inzaghi, che è rimasto ufficialmente senza panchina (italiana) dopo l’approdo in Arabia.
I numeri degli scudetti
Massimiliano Allegri guida la classifica dei titoli vinti, con sei scudetti tra Milan e Juventus, seguito da Conte con cinque tra Juventus, Inter e Napoli. Gli altri tecnici hanno conquistato un solo scudetto: Sarri con la Juventus (2019/2020), Pioli con il Milan (2021/2022) e Spalletti con il Napoli (2022/2023).
Questi numeri non solo testimoniano la qualità dei tecnici, ma delineano anche un campionato in cui l’esperienza e la capacità di gestione dello spogliatoio possono fare la differenza. Con Spalletti di nuovo in Serie A, la sfida tra allenatori di élite promette spettacolo, tattica e strategia a ogni turno.