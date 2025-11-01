1 Novembre 2025

UFFICIALE: addio Simone Inzaghi | Rimasto senza panchina dalla sera alla mattina: se l’avesse saputo la Juve…

Marco Fanfani 1 Novembre 2025
UFFICIALE: addio Simone Inzaghi | Rimasto senza panchina dalla sera alla mattina: se l’avesse saputo la Juve…

inzaghi-lapresse-napolipiu.com

Simone Inzaghi ha fatto grandissime cose in Italia negli ultimi anni. Il suo addio ha generato tante polemiche.

Il campionato 2025/2026 era già annunciato come la stagione degli allenatori, e con il ritorno di Luciano Spalletti alla Juventus, l’attenzione sul ruolo dei tecnici diventa ancora più centrale. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana porta in bianconero la sua esperienza e il suo carisma, arricchendo ulteriormente un campionato già ricco di nomi di prestigio.

Spalletti si aggiunge a una rosa di allenatori di alto livello presenti in Serie A, molti dei quali già vincitori di scudetti negli ultimi 15 anni. La sua presenza conferma la tendenza della Lega a puntare su tecnici capaci di coniugare tattica, gestione dello spogliatoio e visione strategica, elementi fondamentali in una stagione che si preannuncia equilibrata e combattuta.

Questa estate hanno fatto il loro rientro in Serie A Massimiliano Allegri (Milan), Maurizio Sarri (Lazio) e Stefano Pioli (Fiorentina), mentre Antonio Conte è rimasto alla guida del Napoli. L’unico grande assente tra i protagonisti degli ultimi anni è Simone Inzaghi, passato all’Al Hilal in Arabia Saudita, lasciando temporaneamente un vuoto tra gli allenatori scudettati.

Il campionato vede così riuniti quasi tutti i tecnici che hanno vinto titoli negli ultimi 15 anni, con la maggior parte di loro pronta a contendersi il prossimo scudetto. Dopo la vittoria con il Napoli nel 2022/2023, Spalletti aveva lasciato la Serie A per guidare la Nazionale, ma il suo ritorno in un club segna un’ulteriore intensificazione della sfida tra allenatori di primissimo piano.

Addio Inzaghi a questa classifica

Con Spalletti, in questa Serie A ci sono cinque allenatori che hanno vinto almeno uno scudetto: Allegri, Conte, Sarri, Pioli e lo stesso Spalletti. Mancando all’appello Inzaghi, che ha lasciato l’Inter dopo la finale di Champions League persa, il quadro non è ancora del tutto completo, ma la tendenza è chiara: la maggior parte dei campioni recenti continua a guidare i club italiani.

Dal 2010, anno dell’ultima stagione di Mourinho all’Inter, lo scudetto è sempre stato appannaggio di Allegri, Conte, Sarri, Pioli o Spalletti, con l’unica eccezione della stagione 2023/2024, vinta dall’Inter di Inzaghi. Tra questi mancherà solo Inzaghi, che è rimasto ufficialmente senza panchina (italiana) dopo l’approdo in Arabia.

Luciano Spalletti ex Ct (LaPresse) Napolipiu

I numeri degli scudetti

Massimiliano Allegri guida la classifica dei titoli vinti, con sei scudetti tra Milan e Juventus, seguito da Conte con cinque tra Juventus, Inter e Napoli. Gli altri tecnici hanno conquistato un solo scudetto: Sarri con la Juventus (2019/2020), Pioli con il Milan (2021/2022) e Spalletti con il Napoli (2022/2023).

Questi numeri non solo testimoniano la qualità dei tecnici, ma delineano anche un campionato in cui l’esperienza e la capacità di gestione dello spogliatoio possono fare la differenza. Con Spalletti di nuovo in Serie A, la sfida tra allenatori di élite promette spettacolo, tattica e strategia a ogni turno.

Altro

debruyne-lapresse-napolipiu.com

De Bruyne, dopo l’infortunio anche la “rapina”? Coinvolto il compagno di squadra | Sarebbe lui il mandante

Marco Fanfani 1 Novembre 2025
Manette

ARBITRO VENDUTO: accusa gravissima nel campionato italiano | Risultati truccati in un giro di scommesse

Marco Fanfani 1 Novembre 2025
Conte-Sapori Condivisi-Napolipiu.com

Conte si è innamorato di questo piatto napoletano: si sfonda ogni giorno | Lo chef sa che ne vuole almeno 200 grammi

Lorenzo Gulotta 1 Novembre 2025
Lebron James

NBA, addio ai Los Angeles Lakers: morto il club più amato della storia del basket | Fine della corsa

Marco Fanfani 1 Novembre 2025
benitez gabri veiga napoli

Famiglia Rafa Benitez in lacrime: è morto un autentico genio del pallone | Terribile tragedia a 64 anni

Marco Fanfani 31 Ottobre 2025
Ivan Juric-ansa-napolipiu.com

Juric richiama il fedelissimo: recupero lampo dopo la rottura del crociato | Già disponibile a combattere

Lorenzo Gulotta 31 Ottobre 2025

Ultimissime

inzaghi-lapresse-napolipiu.com

UFFICIALE: addio Simone Inzaghi | Rimasto senza panchina dalla sera alla mattina: se l’avesse saputo la Juve…

Marco Fanfani 1 Novembre 2025
debruyne-lapresse-napolipiu.com

De Bruyne, dopo l’infortunio anche la “rapina”? Coinvolto il compagno di squadra | Sarebbe lui il mandante

Marco Fanfani 1 Novembre 2025
Manette

ARBITRO VENDUTO: accusa gravissima nel campionato italiano | Risultati truccati in un giro di scommesse

Marco Fanfani 1 Novembre 2025
Conte-Sapori Condivisi-Napolipiu.com

Conte si è innamorato di questo piatto napoletano: si sfonda ogni giorno | Lo chef sa che ne vuole almeno 200 grammi

Lorenzo Gulotta 1 Novembre 2025
sacchi juve

Sacchi: «Conte e Fabregas, due maestri del gioco. Napoli e Como? Sarà una sfida da non perdere»

redazione 1 Novembre 2025