“Affidiamo la panchina a Edoardo Sacchini” | Comunicato Juventus: altro che Spalletti, si va con la linea giovane

Marco Fanfani 1 Novembre 2025
Situazione delicata in casa Juventus, dove si sta cercando il nuovo allenatore dopo l’esonero di Igor Tudor.

Missione compiuta per Massimiliano Brambilla, allenatore ad interim della Juventus, che alla sua prima e unica panchina bianconera festeggia un convincente 3-1 contro l’Udinese. Nonostante il successo, Brambilla minimizza i meriti: “Ho fatto un solo allenamento e sono stato due giorni con la squadra: ho cercato di trasmettere fiducia e tranquillizzare i ragazzi, ma sono giocatori forti ed esperti e sanno cosa fare”. Il gol subito a fine primo tempo di Zaniolo poteva complicare la gara, ma i bianconeri sono rientrati in campo con coraggio, conquistando una vittoria meritata.

Il tecnico della Next Gen non nasconde l’emozione vissuta alla “prima” con i grandi: “È una grande soddisfazione, poi la contentezza negli occhi dei ragazzi è anche la mia. Il lavoro fatto è più o meno lo stesso della Next Gen, cambia il contesto e l’atmosfera. Quando il pubblico si è scaldato, è stata una bella emozione viverla da dentro”.

La Juve ha ritrovato il gol dopo quattro partite e una prestazione di sostanza da parte di Kenan Yildiz, lanciato proprio da Brambilla ai tempi della Next Gen. “È un giocatore di talento e bisogna lasciargli lo spazio che merita. Può agire da sinistra, rientrare e muoversi dietro la punta: gli spazi e le giocate se li crea lui. È un ragazzo formidabile e di alto livello”.

Brambilla sottolinea anche l’atmosfera trovata in squadra al momento del subentro a Tudor: “La squadra stava vivendo un periodo difficile, il morale non era buono, ma sono ragazzi forti e con esperienza. Ho detto loro di concentrarsi e fare bene in campo: le qualità ci sono e devono solo tirarle fuori”.

Brambilla alla guida dei grandi

Massimo Brambilla ha guidato la prima squadra della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor, subentrando come tecnico ad interim.

La sua esperienza con i bianconeri si è svolta in un contesto delicato, con la squadra chiamata a reagire e a ritrovare fiducia dopo un periodo di difficoltà.

Pallone Serie A
Pallone Serie A – fonte lapresse – napolipiu.com

Next Gen in Coppa Italia

Nel pomeriggio, la Juventus Next Gen è stata impegnata contro il Renate in Coppa Italia. La partita è stata diretta da Sacchini, affiancato dal suo vice Spanò, mentre Brambilla non era in panchina per concentrarsi sulla prima squadra.

Il tecnico tornerà a guidare i giovani bianconeri a partire dal prossimo turno di campionato, riportando la sua esperienza e il suo metodo nella formazione della Next Gen.

