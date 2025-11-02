ROTTURA LUKAKU: firma in Arabia Saudita, arriva l’ennesimo tradimento | Nemmeno Conte poteva fare qualcosa
Il pupillo di Antonio Conte sarebbe pronto a lasciare Napoli per volare in Arabia Saudita. Big Rom pronto a una nuova avventura?
Negli ultimi giorni il nome di Romelu Lukaku è tornato al centro delle voci di mercato, questa volta con una destinazione sorprendente: l’Arabia Saudita. Secondo alcune indiscrezioni, l’attaccante sarebbe a un passo da un accordo clamoroso con un club del campionato saudita, pronto a offrirgli un contratto milionario.
L’aria di rottura sembra farsi sempre più concreta. Dopo mesi di alti e bassi e un rapporto ormai logoro con l’ambiente europeo, Lukaku potrebbe davvero scegliere di voltare pagina. Il presunto trasferimento in Medio Oriente rappresenterebbe, per molti, l’ennesimo “tradimento” di una carriera segnata da addii improvvisi e scelte controverse.
La notizia ha sorpreso anche chi pensava che il giocatore potesse rilanciarsi in un contesto più competitivo. L’Arabia Saudita offre certamente cifre da capogiro, ma la sensazione è che dietro questa possibile mossa ci sia anche una ricerca di stabilità personale e professionale. Lukaku, dopo stagioni tormentate, sembra desideroso di un ambiente meno pressante.
La decisione di Lukaku, qualunque essa sia, appare frutto di scelte personali più che tecniche. Il giocatore sta recuperando da un lungo infortunio ma sembrerebbe già proiettato alla prossima annata che dunque potrebbe essere, con ogni probabilità, lontana da Napoli, la stessa squadra con cui ha vinto l’ultimo scudetto.
Una nuova avventura
I tifosi si dividono. Una parte lo accusa di mancanza di attaccamento, l’altra preferisce ricordare i momenti in cui ha trascinato la squadra a suon di gol e prestazioni decisive. Il tempo dirà se questa mossa sarà un errore o una nuova rinascita. Ma intanto, il nome di Lukaku continua a dominare le prime pagine.
Da capire se si tratta realmente solo di voci, suggestioni e tanta curiosità attorno a una delle figure più discusse del calcio moderno. Che si tratti di un colpo di scena imminente o dell’ennesimo caso di mercato ingigantito, è certo che Lukaku sta facendo parlare di sé.
Le ultime indiscrezioni
Nello specifico la Saudi League continua a seguire con interesse Romelu Lukaku, attualmente legato al Napoli ma in scadenza di contratto tra un anno. Secondo le ultime indiscrezioni, il campionato arabo starebbe valutando l’idea di presentare una proposta concreta per l’attaccante belga nella prossima estate, puntando su di lui come nuovo grande colpo di mercato.
Al momento, Lukaku è concentrato sul recupero dall’infortunio che lo tiene lontano dal campo, ma il suo futuro potrebbe presto cambiare. L’interesse saudita non si è mai realmente affievolito, e una trattativa potrebbe prendere forma nei prossimi mesi. L’indiscrezione è stata rivelata da Alessandra Vaccaro durante la trasmissione Siamo Tutti Allenatori.