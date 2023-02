Tweet Atalanta: il mistero di JuveSassuolontus che fa impazzire il web

Sulla pagina tweet dell’Atalanta è apparso un post con la scritta JuveSassuolontus-Atalanta, poi rimosso dai social media manager.

Ha fatto il giro del web in pochissimo tempo il tweet, poi rimosso, sul profilo dell’Atalanta Calcio. Il post come si vede dalla foto allegata è formato da una foto con la scritta: “Cinque curiosità su JuveSassuolontus-Atalanta” poi c’è anche la scritta in inglese sulle curiosità del match.

Ma oggi 4 febbraio 2023 si disputa Sassuolo-Atalanta, valida per la 21sima giornata di Serie A, e non di certo la sfida con la Juve, che è già stata giocata qualche settimana fa. Il tweet dell’Atalanta con la scritta JuveSassuolontus è stato poi rimosso dalla pagina social, ma in tantissimi hanno salvato la grafica.

A questo punto ci si chiede come mai sia apparsa proprio quella scritta e perché mai ci sia un riferimento alla Juve. Tra l’altro la parola non può essere stata storpiata o sostituita per errore dal classico vocabolario dello smartphone. Chi ha inserito quella scritta lo ha fatto di proposito o facendo, magari, un copia ed incolla sbagliato. Ma resta comunque il mister sul tweet dell’Atalanta e la scritta JuveSassuolontus, che nessuno ha ancora chiarito. Una curiosità che molti tifosi vorrebbero scoprire.