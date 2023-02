Spezia-Napoli: Spalletti prepara un cambio in attacco ed uno a centrocampo

Luciano Spalletti può cambiare la formazione del Napoli che gioca con lo Spezia: pronti Politano e Ndombele titolari.

Ci sono novità per quanto riguarda la formazione del Napoli che sfida lo Spezia. Gli azzurri giocheranno allo stadio Picco una partita fondamentale. Spalletti ha lanciato un messaggio alla squadra, non vuole assolutamente cali di tensione, anche perché lo scudetto non è vinto.

L’allenatore sta pensando anche a qualche cambio di formazione, visto che questo mese sarà denso di impegni. Non va dimenticato che il 21 c’è la sfida di Champions League e subito dopo le gare con Atalanta e Lazio. Insomma anche febbraio sarà bello tosto per la squadra di Spalletti, che però ha la fortuna di avere una rosa ampia e di qualità, ma soprattutto giocatori sempre pronti a dare il massimo quando vengono chiamati sul terreno di gioco.

Napoli: la probabile formazione con lo Spezia

In vista della sfida con la squadra di Luca Gotti, ci sono delle importanti novità di formazione. Secondo quanto scrive Corriere del Mezzogiorno il Napoli con lo Spezia può giocare con Ndombele e Politano titolari.

Questi sarebbero i due cambi scelti da Spalletti per fare un turnover scientifico, senza rivoluzionare la formazione, ma dando minuti e spazio a tutti. Politano si riprenderebbe il posto da titolare in favore di Lozano, mentre Ndombele può giocare al posto di Zielinski, oppure se Spalletti prevede uno Spezia molto arretrato potrebbe addirittura prendere il posto di Lobotka, l’unico vero grande insostituibile del Napoli, anche perché non c’è un giocatore con le sue stesse caratteristiche. Confermatissimi in avanti Kvaratskhelia e Osimhen.