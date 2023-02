Napoli, rinnovo Juan Jesus: il difensore vuole un biennale. La situazione

Il Napoli sta trattando il rinnovo di Juan Jesus, il difensore brasiliano vuole un biennale, la società punta ad un anno di contratto.

Il ragionamento sul prolungamento di contratto di Juan Jesus con la SSCN è n corso. Il difensore brasiliano ha 31 anni, ma ha dimostrato di essere un calciatore su cui poter fare affidamento. Quando va in campo gioca sempre delle buone partite, ma è anche un grandissimo professionista, senza mai fare polemica quando va in panchina o gioca di meno. Ha sostituito Kim egregiamente nel passato, ma poi si è accomodato di nuovo in panchina quando è stato necessario.

Rinnovo Juan Jesus: le novità

In casa Napoli vorrebbero tenere in rosa un giocatore, così. Anche se Giuntoli sul calciomercato sta cercando altri giocatori proprio in quella zona del campo.

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport i dirigenti del Napoli e l’entourage di Juan Jesus stanno trattando il rinnovo ma su basi di partenza diverse. Il difensore vorrebbe un prolungamento di due anni, mentre il Napoli vuole puntare alla formula: rinnovo di un anno con opzione per il secondo.

Giuntoli e l’agente Calenda stanno trattando il rinnovo ma per ora non c’è nessuna novità sostanziale sul fronte azzurro. Le novità arrivano invece dalle squadre interessate a Juan Jesus che piace a Siviglia, Milan e Lione, ma il nome del difensore è stato fatto anche per il mercato di Premier League. Insomma le richiesta per Juan Jesus, che quando lo prese il Napoli sembrava dimenticato, non mancano.