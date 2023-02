Napoli, euforia Scudetto, interviene Spalletti: il messaggio alla squadra

A Napoli si parla concretamente di scudetto, ma Luciano Spalletti vuole mantenere i toni bassi perché “non si è ancora vinto nulla“.

Il tecnico del Napoli è troppo esperto per cadere in certi tranelli, sa perfettamente che in Serie A può accadere di tutto e le clamorose rimonte ci sono sempre state. Certo mai nessuna squadra ha perso uno scudetto avendo 13 punti di vantaggio, ma questo non autorizza nessuno a sentirsi già arrivati.

Ma è ovvio che i tifosi sognano la conquista del titolo, anzi in molti, anche tra gli addetti ai lavori, vedono lo scudetto già cucito sulle maglie del Napoli. Ma questo è un rischio ancora più elevato, perché più si sale in alto e più il tonfo sarà enorme, facendo scalpore e notizia.

Le parole di Spalletti al Napoli per la corsa scudetto

Non va dimenticato in che contesto ci si trova. La stampa italiana mainstream è estremamente sbilanciata verso le squadre del Nord Italia. Lo si capisce anche dal racconto che si sta facendo della questione Juve, con ‘avvocati’ difensori che escono da ogni lato per cercare di arginare mediaticamente la questione. Mentre dal punto di vista giudiziario, fortunatamente, ci sono i giudici a decidere.

Spalletti ha voluto avvisare il Napoli che lo scudetto non è già vinto. Questo non significa spegnere l’entusiasmo dei tifosi, anzi il tecnico ha chiesto quel calore che benzina pura per i giocatori. Ma come ricorda Corriere del Mezzogiorno ha alla squadra a Castel Volturno ha predicato calma e attenzione, chiedendo di “concentrarsi sulla singola partita senza fare voli pindarici“.

Anche perché i punti scudetto vanno ancora conquistati. Ma c’è di più il Napoli non si deve sentire arrivato al traguardo, perché c’è anche l’obiettivo Champions League da conquistare.