L’Equipe si domanda: “Il Napoli con quanti punti di vantaggio vincerà lo scudetto?”

Dalla Francia, L’Equipe si domanda con quanti punti di vantaggio il Napoli vincerà lo scudetto nella stagione 2022/23.

Oramai in Francia non si domandano più se il Napoli vincerà lo scudetto, ma bensì quanti punti di vantaggio potrà avere sulle principali avversarie Inter e Milan. Sulla prestigiosa testata si ricorda anche che attualmente l’Inter è al secondo posto con 13 punti di svantaggio rispetto agli uomini di Luciano Spalletti.

“Dalla sconfitta proprio sul campo del club milanese, il 4 gennaio, il Napoli ha ripreso la sua marcia in avanti in campionato, vincendo quattro partite. L’eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese si è insinuata in questo corso vittorioso. Nonostante tutto, tra poco meno di tre settimane gli uomini di Luciano Spalletti dovrebbero arrivare lanciati a tutta velocità contro l’Eintracht Francoforte” scrive L’Equipe.

Poi si legge: “In cima al barometro precedente, il club tedesco è scivolato nella strettissima classifica della Bundesliga, passando dal secondo al sesto posto in sole due giornate. Due pareggi a Friburgo e contro il Bayern spiegano questa battuta d’arresto non necessariamente proibitiva, visto che il podio è a soli tre punti di distanza“.

Sempre l’Equipe ricorda: “Inoltre, qualificata per la fase a eliminazione diretta della Coppa di Germania, con una partita da giocare il 7 febbraio contro il Darmstadt, la squadra di Randal Kolo Muani sta facendo abbastanza bene, seguendo la scia del suo prezioso attaccante francese. Oggetto di rumori di trasferimento e concupiscenze, lo sfortunato eroe della finale di Coppa del Mondo non sembra destabilizzato”.