Luciano Spalletti miglior allenatore del mese di gennaio della Serie A: ecco quando verrà premiato il tecnico del Napoli

Il premio Coach Of The Month di gennaio è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Cremonese, in programma sabato 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori. In base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 16ª alla 20ª della Serie A TIM 2022/2023.

Seconda vittoria per il tecnico del Napoli Spalletti che ha trionfato anche ad ottobre

“Per la seconda volta Luciano Spalletti viene premiato come miglior allenatore del mese” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo – “Oltre al bel gioco e alla disciplina tattica, il tecnico toscano ha saputo trasmettere ai suoi calciatori una mentalità vincente che ha portato il Napoli ad ottenere a gennaio 12 punti sui 15 disponibili, con 11 reti realizzate e solo 3 subite, superando avversarie di prestigio come Juventus e Roma. Se il Napoli è un gruppo compatto e concentrato in ogni sua componente, il merito, oltre che della società, è certamente del lavoro di Luciano Spalletti e del suo staff”.