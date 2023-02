De Sciglio fischi e insulti: “Spione”, ma i tifosi della Juve sono veramente così?

Mattia De Sciglio è stato fischiato dai tifosi della Juventus presenti all’Allianz Stadium per la sfida di Coppa Italia con la Lazio.

La Juventus ha vinto 1-0 contro la Lazio nell’ottavo di finale di Coppa Italia e si è qualificata per le semifinali. Ma durante la partita e precisamente al minuto 88 c’è stato un episodio veramente brutto. Allegri decide di far entrare Mattia De Sciglio al posto di Juan Cuadrado, a quel punto scattano fischi sonori per il giocatore italiano.

La motivazione è presto trovata, come si legge e si è letto anche in passato sui social, De Sciglio viene accusato di aver fatto la spia con gli inquirenti per la cosiddetta manovra stipendi. De Sciglio è stato insultato sui social, perché ha contribuito alle indagini, come qualsiasi cittadino dovrebbe fare, cedendo lo screenshot della chat whatsapp in cui Chiellini chiedeva di non parlare sulla stampa in merito alla manovra stipendi della Juve.

Nonostante il tecnico Allegri abbia sempre avuto fiducia in lui e abbia rinnovato il suo contratto fino al 2025, i tifosi non lo considerano all’altezza di una squadra come la Juventus. In questa stagione, De Sciglio ha giocato poco a causa di un infortunio, ma quando è stato messo in campo, è stato fischiato dai tifosi. La ragione della contestazione va al di là dei limiti tecnici, ma ha a che fare con le cronache delle scorse settimane.

Molti tifosi della Juventus hanno puntato il dito contro De Sciglio e De Ligt, definendoli spioni per aver detto quello che sapevano sulle manovre della società.