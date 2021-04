A Gennaro Gattuso non è piaciuto il comportamento della sua difesa in Juventus-Napoli, il tecnico ha in mente un cambio.

I due gol concessi dal Napoli alla Juventus sono stati frutto di disattenzioni difensive. Nel primo caso oltre a Hysaj che si è fatto saltare ripetutamente da Chiesa, c’è anche l’errore dei due centrali che si perdono Ronaldo solo in area di rigore. In occasione del gol di Dybala la difesa del Napoli era sempre schierata ma ha lasciato calciare l’argentino, che pure ha compiuto una prodezza. A Gattuso non è piaciuto il comportamento della sua difesa ed ora vuole correre ai ripari.

Secondo quanto scrive Tuttosport il tecnico del Napoli ha in mente un cambio in difesa in vista della sfida tra Sampdoria e Napoli di domenica. L’idea è quella di lanciare di nuovo titolare Manolas al posto di Rrahmani e non perché l’ex Verona “abbia fatto male” ma “solo perché vorrebbe ripristinare la terza linea migliore, completandola anche con il ritorno di Mario Rui sulla corsia sinistra. A ciò bisogna aggiungere il rientro tra i pali di Ospina, così da proseguire questo lungo andirivieni tra i pali con Meret: il colombiano è a quota 22 presenze, contro le 20 dell’ex Udinese“.