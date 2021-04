Procede bene il recupero di Faouzi Ghoulam dopo l’operazione a Villa Stuart, il terzino si è recato a controllo dal professor Mariani.

Faouzi Ghoulam sta recuperando dall’operazione per la rottura del legamento crociato. Come scrive Corriere dello Sport il calciatore si è recato a Roma per una visita di controllo dal professor Mariani che ha dato l’ok al terzino algerino. Ghoulam è stato accompagnato dal dottor Raffaele Canonico ed ha ricevuto buone notizie sul suo recupero dopo l’operazione. “Tutto bene” ha sentenziato Mariani che non ha mai messo in dubbio la possibilità che Ghoulam potesse tornare a giocare ad ottimi livelli. Anche dopo l’ennesimo grave infortunio c’è la possibilità di recuperare e di tornare sul terreno di gioco, tanto che al prossimo ritiro Ghoulam potrà essere regolarmente in campo con i compagni.

Per fine luglio il ‘calvario’ di Ghoulam sarà finito e si potrà presentare regolarmente in ritiro. Sfortunatissimo il terzino algerino che ha subito tanti infortuni gravi che ne hanno minato l’ascesa. Anche in questa stagione quando sembrava potesse tornare ai suoi livelli si è dovuto fermare di nuovo. La speranza per il calciatore, società e tifosi è di poterlo finalmente riavere integro fisicamente e psicologicamente per la prossima stagione.