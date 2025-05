Tuttosport: “Juventus, tutto su Conte?”

La Juventus è ancora in piena corsa per chiudere una stagione turbolenta con un traguardo concreto: la qualificazione in Champions League e una partecipazione di spessore al prossimo Mondiale per Club. Ma mentre Igor Tudor lavora sul campo con serietà e determinazione, fuori dallo spogliatoio bianconero si riaffaccia uno spettro che porta un nome ben noto: Antonio Conte.

Come racconta Stefano Lanzo su Tuttosport, il tecnico croato – subentrato a Thiago Motta lo scorso 23 marzo – si è ritrovato in un ruolo da “traghettatore” mai davvero digerito, ma che sta interpretando con efficacia. Tudor ha raccolto una squadra segnata da infortuni, errori e scelte discutibili, cercando di spremere il massimo da una rosa corta e provata.

Il ritorno di Conte, suggestione o piano?

Attorno a Tudor, però, la giostra dei nomi si è riattivata. E il più ricorrente, inevitabilmente, è quello di Antonio Conte. L’attuale allenatore del Napoli, in corsa per lo scudetto e sotto contratto fino al 2027, continua a essere il sogno di una parte consistente della tifoseria bianconera, quella che lo vede come l’unico in grado di rilanciare le ambizioni della Juventus.

Negli ultimi giorni – evidenzia Lanzo – le voci di corridoio si sono fatte più insistenti. Ad alimentare il dibattito, anche il retroscena legato a Gabriele Oriali, storico collaboratore di Conte, che avrebbe manifestato malumori per un eventuale ritorno del tecnico a Torino. Il Napoli ha smentito ogni frattura, ma intanto le aspettative crescono.

Tra presente e futuro: Tudor aspetta

Il futuro, però, si deciderà solo a stagione conclusa. L’amministratore delegato bianconero Maurizio Scanavino ha dichiarato: «Tudor ha avuto un impatto molto positivo, sta lavorando molto bene in un momento critico con una rosa ristretta. Faremo insieme anche il Mondiale per Club e poi decideremo».

Tradotto: la Juventus si riserva ogni valutazione per giugno, dopo il Mondiale, quando sarà chiaro anche il percorso del Napoli. Il finale di stagione potrebbe incidere in modo determinante sull’equilibrio della panchina. Se Conte decidesse davvero di chiudere il suo capitolo azzurro, l’ipotesi di un ritorno in bianconero non sarebbe più solo una suggestione.

Per ora, però, c’è solo un tecnico sulla panchina bianconera: Igor Tudor. E ha ancora una missione da portare a termine.