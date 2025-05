Il Mattino: “Napoli, tra De Bruyne, Sudakov e l’asse con Bologna: le strategie di Manna per il futuro”

Il mercato del Napoli è già in fermento, anche se in apparenza regna il silenzio. Come riporta Il Mattino di Napoli, il club azzurro ha già avviato una serie di trattative su più fronti, con il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato a tessere la tela di un futuro ambizioso, indipendentemente dall’esito della corsa scudetto.

Il sogno De Bruyne: decisione entro fine mese

Tutti gli occhi sono puntati su Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga del Manchester City, in scadenza nel 2025, riflette sulla proposta ricevuta da Aurelio De Laurentiis: un biennale da 7-8 milioni di euro a stagione. Il Napoli ha fatto la sua mossa, consapevole che non sarà una questione economica a determinare l’esito. La decisione di De Bruyne arriverà entro la fine della stagione di Premier League. Il legame affettivo con l’Italia – dove si è sposato a Sant’Agnello – e le ottime referenze dei connazionali Mertens e Lukaku fanno ben sperare.

David e Sudakov nel mirino

In attacco, resta forte l’interesse per Jonathan David, capocannoniere del Lille. L’attaccante canadese sarà svincolato a giugno, ma le richieste dell’entourage, tra stipendio e commissioni, sono al momento considerate troppo elevate. In parallelo torna d’attualità anche il nome di Georgiy Sudakov, trequartista dello Shakhtar Donetsk, valutato per la sua versatilità e capacità di agire su tutta la trequarti offensiva.

Osimhen, futuro incerto: la Juventus alla finestra

La questione Victor Osimhen è cruciale. L’attaccante tornerà formalmente dal prestito al Galatasaray, ma è certo che lascerà Napoli. L’Interesse del Manchester United è concreto e si valuta anche l’inserimento di Højlund come contropartita tecnica. Intanto, la Juventus di Giuntoli non molla la presa, ma i rapporti tesi tra i due club rendono la trattativa delicata. Per De Laurentiis, la base per trattare è 90 milioni di euro, considerato che la clausola rescissoria da 75 milioni non si applica ai club italiani.

Occhi puntati su Bologna: Beukema, Orsolini e Ferguson

L’asse Napoli-Bologna è caldissimo. Il difensore olandese Sam Beukema piace molto per la sua affidabilità e duttilità. Riccardo Orsolini rappresenta un’opzione di qualità per rinforzare le corsie offensive, mentre Lewis Ferguson è considerato il possibile sostituto naturale di Anguissa, destinato a partire. Ferguson troverebbe un ambiente ideale accanto ai suoi connazionali McTominay e Gilmour.

Miguel Gutierrez: accordo vicino

Per il ruolo di esterno sinistro il Napoli punta forte su Miguel Gutierrez del Girona. L’intesa con il giocatore è già stata trovata, manca solo la chiusura ufficiale con il club spagnolo. L’operazione potrebbe diventare uno dei primi tasselli concreti del Napoli 2025-2026.