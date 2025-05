Corriere dello Sport: “Neres, l’uomo in più”

Ha sconfitto l’ennesimo infortunio e al minuto 88 di Napoli-Genoa si è presentato sul palcoscenico del Maradona come un attore pronto a cambiare il copione. David Neres è tornato, e con lui anche le speranze di un finale da protagonista in una corsa scudetto tutta da scrivere. Lo racconta Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport: «David ha provato a spaccare la partita e ci è andato vicino». Quel cross al 93’ per Billing, solo a sei metri dalla gloria, è stato un sussulto che ha fatto tremare il Genoa. Ma la palla è finita fuori. E con essa la disperazione. Ma anche un segnale: Neres c’è.

Dopo tre giornate fuori, una gestione prudente e il secondo stop muscolare della stagione, il brasiliano ha seminato pericoli in pochi minuti. E ora potrebbe tornare ad alimentare le riflessioni tattiche di Conte, che guarda a Parma con la possibilità di tornare al 4-3-3. O, in alternativa, tenersi il suo asso nella manica per spaccare la gara in corsa.

Parma-Napoli, biglietti polverizzati in 20 minuti

Come riporta ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, Parma-Napoli è già una notte epica annunciata: 3.500 tagliandi del settore ospiti polverizzati in venti minuti, dalle 14.00 alle 14.20, tra assalti ai punti vendita fisici e disagi nelle zone azzurre. Una corsa sfrenata alla partecipazione, ostacolata dal sistema restrittivo adottato dal Parma, che ha limitato le vendite online solo ai residenti nella provincia emiliana in possesso della Tardini Card sottoscritta entro il 31 marzo. Il risultato? File interminabili, negozi chiusi in anticipo e tensione social documentata dai tifosi.

L’ingorgo, spiega il Corriere dello Sport, è stato provocato per evitare sottoscrizioni ad hoc o residenze fasulle, come accaduto in precedenti trasferte (es. Lecce), dove furono annullati centinaia di biglietti. Ma il fascino del possibile scudetto ha superato ogni ostacolo: il Tardini sarà tutto esaurito.

Una stagione a due facce. Ora il finale

La stagione di David Neres è stata segnata da due volti, ricorda Mandarini: uno scintillante tra dicembre e febbraio, con il Napoli capace di infilare sette vittorie e due pareggi nel momento dell’assenza di Kvara; l’altro, più opaco, condizionato da infortuni in serie. Ma domenica potrebbe essere ancora lui a decidere tutto. A settembre fu determinante proprio contro il Parma al Maradona, pescando l’assist per il gol decisivo. Ora il destino torna al Tardini. E non si può escludere che Neres, l’uomo delle notti magiche, possa ancora una volta spaccare tutto: serata, partita, e magari anche il tricolore.