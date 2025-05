Jonathan David, il Napoli fa sul serio: incontro, offerta e un addio annunciato al Lille

Un’offerta concreta, un summit con gli agenti e una strategia definita: il Napoli fa sul serio per Jonathan David. Come riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, sabato scorso i rappresentanti dell’attaccante canadese sono stati in città per incontrare il direttore sportivo Giovanni Manna. Sul tavolo, una proposta da 6 milioni di euro netti a stagione, più del doppio dell’attuale stipendio percepito al Lille.

L’interesse è forte, reale. E si basa su basi solide: David è in scadenza il 30 giugno e ha già fatto sapere di non voler rinnovare. L’idea è di portarlo a parametro zero, nonostante i costi legati alle commissioni. L’operazione, sottolinea Palliggiano, non è semplice: sul classe 2000 ci sono anche l’Inter e diversi club spagnoli, tra cui Real Madrid e Atletico, per i quali ha già segnato in Champions League. Anche Juve, Liverpool e Borussia Dortmund lo seguono da tempo.

Eppure, il Napoli ha già fatto la sua mossa, mettendo sul piatto numeri e progetto. Una proposta formale, che guarda con speranza al precedente Osimhen, anche lui arrivato dal Lille, anche lui con il numero 9 sulle spalle.

Il saluto al Lille: «Ogni storia ha una fine»

Sabato contro il Reims sarà l’ultima in maglia Lille. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del giocatore, accompagnato da un video emozionante:

«Ogni storia ha un inizio e una fine. È tempo per me dei saluti. Ho vissuto cinque stagioni magnifiche qui. Spero che, con i miei gol e le mie esultanze, sia riuscito a darvi gioia».

Un addio sentito, dopo 109 gol in 231 partite, una Ligue 1 e una Supercoppa francese. Arrivato nel 2020 dal Gent, David inizialmente faticò ad ambientarsi. Ma con il tempo — e l’uscita di scena di Burak Yilmaz — ha conquistato il centro dell’attacco. Giocatore completo, sa attaccare la profondità, lavorare per la squadra e pressare alto.

Ora guarda al futuro. E il Napoli lo aspetta, pronto a rilanciare con forza su un colpo che potrebbe rinnovare completamente l’attacco.