Repubblica: “Il patto tra Conte e squadra. A Parma la vittoria-scudetto, maxi carovana in trasferta”

La delusione per il pareggio col Genoa è già alle spalle. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno con rinnovata determinazione e il supporto dei tifosi, presenti anche nella seduta di ieri. L’obiettivo è chiaro: vincere a Parma per restare padroni del proprio destino e tenere a distanza l’Inter in una volata scudetto che non ammette più passi falsi.

Tutti insieme a Parma: via libera ai tifosi campani

La Lega ha ufficializzato l’orario della partita di domenica 19 maggio al Tardini: calcio d’inizio alle 20:45, in contemporanea con Inter-Lazio. Non ci saranno pressioni psicologiche legate ai risultati altrui, tutto si deciderà in parallelo. E soprattutto, ci sarà il popolo azzurro: la trasferta è stata aperta ai residenti in Campania, con 3.500 biglietti riservati nel settore ospiti. I tifosi del Napoli residenti al Nord, invece, non potranno acquistare biglietti in altri settori, poiché la vendita è limitata ai residenti a Parma e provincia.

Un sostegno fondamentale per Giovanni Di Lorenzo e compagni, che arrivano alla sfida consapevoli che la corsa tricolore si deciderà in gran parte proprio contro il Parma.

Clima sereno e testa alla partita

La giornata di ieri è stata anche occasione per un momento di festa a Castel Volturno, con il gruppo che ha celebrato i 32 anni di Romelu Lukaku. «Mi sento bene, ho fame di titoli», ha dichiarato il bomber belga al sito della FIFA. Lo spirito nello spogliatoio è positivo, ma Antonio Conte ha chiesto massima concentrazione e sangue freddo, sia nella preparazione che nei 90’ di gioco. Parma, come ha sottolineato il tecnico, rappresenta una tappa cruciale e servirà un Napoli lucido, determinato e maturo per superare una squadra affamata di punti salvezza.

Gilmour al posto di Lobotka

Dal punto di vista tattico, nessuna rivoluzione: confermato il 4-4-2, con Billy Gilmour in regia al posto dell’infortunato Lobotka. Gli esami alla caviglia dello slovacco hanno escluso lesioni, ma il recupero non è previsto prima dell’ultima giornata. Per domenica, invece, si scalda Neres, pronto a subentrare e fare la differenza nella ripresa con la sua imprevedibilità.

Verso l’Emilia con un solo pensiero

A quattro giorni dal match, il Napoli si compatta. Il gruppo si è guardato negli occhi, come sottolineato da Azzi, e ha fatto la sola cosa che Conte ripete da settimane: lavorare. Solo così, con disciplina e sacrificio, si potrà tagliare un traguardo che sembrava impensabile a inizio stagione. E domenica sera, nella notte di Parma, si scriverà un altro capitolo decisivo di questa corsa scudetto.