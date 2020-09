Gerard Deulofeu, attaccante di 26 anni del Waford può arrivare in prestito al Napoli. Il club inglese deve liberarsi del suo ingaggio.

C’è una novità per la fascia destra del Napoli con Gerard Deulofeu che può arrivare in prestito, soluzione gradita al club azzurro. A rivelare la possibilità di una chiusura dell’affare è Tuttosport che scrive:

A Gattuso, però, serve un altro esterno offensivo a destra ed il club lo accontenterà prendendogli un profilo di qualità con la formula del prestito. Gerard Deulofeu, 26enne spagnolo di proprietà del Watford, ha ricevuto il gradimento di Gattuso, anche perché conosce la Serie A avendo giocato per 6 mesi al Milan. Il club della famiglia Pozzo è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto perché, essendo retrocesso nella B inglese, ha la necessità di eliminare ingaggi importanti come i 3,5 milioni di euro percepiti all’anno da Deulofeu.

La soluzione Deulofeu in prestito per il Napoli sarebbe un’ottima soluzione in questo momento in cui è complicato riuscire a fare cassa. Le cessioni di Milik e Koulibaly sono bloccate da un mercato che non riesce proprio a decollare. Anche i grandi club sono in difficoltà e vogliono comprare ma senza spendere troppo. Aurelio De Laurentiis non vuole fare sconti e così diventa ancora più complicato riuscire a chiudere qualsiasi trattativa.