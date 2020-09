Arek Milik blocca il giro di punte che coinvolge Dzeko e Suarez alla Juventus. Il Napoli vuole cederlo ma solo la Roma è interessata.

C’è un mercato pronto a decollare, quello fatto di scambi e qualche conguaglio economico, minimo in era covid. Un giro di punte che fa perno su Arek Milik. Il polacco è in scadenza con il Napoli nel 2021 e secondo Corriere dello Sport sta bloccando il mercato. Un blocco quasi totale, perché la Roma sarebbe pronta a cedere Dzeko alla Juventus ed a prendere Milik, mentre il polacco è stato sedotto ed abbandonato dai bianconeri. A dirla tutta a Torino prenderebbero volentieri il polacco, ma lo vogliono praticamente gratis, mentre Aurelio De Laurentiis è ancora intenzionato a chiedere un conguaglio economico.

Secondo Corriere dello Sport la società giallorossa è ancora l’unica società interessata al calciatore tanto che, tolto dalla trattativa Cengiz Under, sono state definite anche le cifre: “Venti milioni cash, cinque di bonus e Milik potrebbe avviarsi in direzione Trigoria, lasciando che intrno a se accada quanto il destino deciderà per Dzeko, che resta la tentazione insopprimibile di Paratici”. Così la Juve cerca altro sul mercato ed aspetta il passaporto di Suarez, altra trattativa non semplice.

Il Napoli è pronto a tenere anche un anno in panchina Milik. La società è stata chiara: è fuori dal progetto tecnico, quindi il polacco può decidere se fare un anno di panchina ed andare via a parametro zero, oppure se accettare l’offerta della Roma. Intanto il Napoli prova ad andare avanti sul mercato, cercando di piazzare il colpo Deulofeu che può arrivare in prestito dal Watford.