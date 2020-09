Il Napoli gioca questa sera in amichevole alle 20.30 con lo Sporting Lisbona, Gennaro Gattuso può riproporre il modulo 4-2-3-1.

Gennaro Gattuso pensa al modulo del Napoli da schierare con lo Sporting di Lisbona. Il tecnico dovrà valutare anche alcuni piccoli infortuni, soprattutto a centrocampo dove Lobotka non è al meglio, mentre Malcuit, Llorente e Younes hanno effettuati esercizi a parte in palestra, così come Mario Rui che però non viene considerato tra gli esuberi.

Con il Pescara Gattuso è partito con il 4-3-3 ma in corsa è passato al 4-2-3-1. Questa volta potrebbe accadere il contrario. Ci sono diverse soluzioni per l’allenatore che può dare spazio dall’inizio a Insigne e Mertens che nella scorsa amichevole sono partiti dalla panchina. La possibilità di avere così tante soluzioni in attacco, offre al tecnico del Napoli anche la possibilità di scegliere quale modulo schierare con lo Sporting. Da segnalare anche un Petagna che si è presentato subito alla grande col Pescara, fornendo due assist ed un gol in venti minuti. Altro calciatore che Corriere dello Sport segnala in positivo è Faouzi Ghoulam. L’algerino sta giocando costantemente in questo pre campionato e la sua corsa sembra sempre più fluida. Se dovesse convincere il tecnico allora sarebbe una sorta di acquisto per il Napoli.