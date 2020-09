Sporting Lisbona-Napoli: i convocati di Gattuso, sei calciatori esclusi

La SSCN ha diramato la lista ufficiale dei convocati di Gennaro Gattuso in vista della sfida di questa sera tra Napoli e Sporting Lisbona.

La buona notizia è che Eljif Elmas ritorna tra i convocati del Napoli per la sfida amichevole con lo Sporting Lisbona. Gennaro Gattuso dovrà però fare a meno di Mario Rui e Stanislav Lobotka, i due calciatori sono stati lasciati a casa in via precauzionale dato che hanno avuto qualche problemino in settimana. Fuori dalla lista anche Ounas, Younes, Malcuit e Llorente per problemi fisici. Resta fuori dalla lista anche Arek Milik. Oramai il Napoli ha alzato un muro intorno all’attaccante polacco che pare voglia restare in maglia azzurra e andare in scadenza di contratto, anche se sa che non vedrà mai il campo.

Ecco la lista dei convocati del Napoli per la sfida con lo Sporting Lisbona

Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.

Il match amichevole è visibile su Sky in pay per view.