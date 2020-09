Sporting Lisbona-Napoli del 13 settembre sarà l’ultima amichevole degli azzurri prima dell’inizio del campionato. La gara sarà trasmessa in tv e streaming.

SPORTING LISBONA – NAPOLI, STREAMING E TV. Napoli-Pescara di venerdì 11 settembre e Sporting Lisbona- Napoli del 13 settembre sono le ultime due amichevoli che la squadra di Gattuso giocherà prima dell’inizio del Campionato di serie A. Gli azzurri alla prima giornata affronteranno il Parma di Liverani.

Il Napoli ha cominciato la seconda parte della preparazione presso il centro tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri agli ordini di Gattuso preparano la prima delle due amichevoli. Venerdi 11 settembre allo stadio San Paolo sarà di scena il Pescara. La gara avrà inizio alle ore 18.

Due giorni dopo, Il Napoli sfiderà lo Sporting Lisbona in Portogallo, amichevole di lusso per la formazione partenopea. La gara comincerà alle ore 20.30 italiane. Entrambe le amichevoli del Napoli saranno trasmesse su Sky, in pay per view.

Napoli-Pescara costerà 5.99 Euro. Sporting Lisbona-Napoli potrà essere seguita al al prezzo di 9.99 Euro.

Le amichevoli, Napoli-Pescara e Sporting Lisbona-Napoli saranno trasmesse in diretta su Sky Primafila al prezzo di €5,99, la prima e €9.99 la seconda. Chi acquista le partite potrà vedere le amichevoli anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora pc e notebook, tramite la piattaforma dedicata Sky Go. Nel primo caso basterà utilizzare l'app per i sistemi iOS ed Android, nel secondo invece sarà necessario collegarsi al sito ufficiale.